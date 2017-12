Robil som ,pokusného králika‘, ako na mne testovali lieky

Testovanie liekov nie je nič zriedkavé ani na Slovensku. Ako prebieha, porozprával SME dobrovoľník, ktorý sa na ňom zúčastnil viackrát.

19. feb 2016 o 18:00 Matúš Ritomský

„Veľmi ma to bavilo. Tri dni som si poležal a oddýchol v príjemnom prostredí - ako v hoteli, dobre som sa najedol, vyspal, prečítal si dobrú knihu a ešte som za to zarobil viac, ako inokedy za mesiac. Robil som to pre peniaze. Chodili sme tam aj s mojou ženou Jankou. Janke však bývalo zle, vracala,“ hovorí o svojej skúsenosti z testovania liekov Robo Péter.

O možnosti stať sa dobrovoľníkom vo výskume sa dozvedel z regionálnych novín.

Všetkému vždy predchádzala zdravotná previerka, zahŕňajúca odbery a vyšetrenia krvi, meranie, váženie, EKG, vypĺňanie formulárov a mnoho iných vecí.

Ak človek cez to prešiel (dve tretiny prihlásených väčšinou neprešli), išiel približne o týždeň na štúdiu.

