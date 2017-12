Väčšina ľudí má slabé heslá, nevidia dôvod vymýšľať iné

Špecialista na kyberbezpečnosť PETER KOŠINÁR odporúča používať správcu hesiel a dvojfaktorové zabezpečenie.

19. feb 2016 o 20:10 Dominik Holič

Peter Košinár zo spoločnosti Eset.

Čo znamená krádež identity v digitálnom svete?

„V porovnaní s reálnym svetom, kde identita zodpovedá osobe, v digitálnom svete ide o čosi virtuálne - prezývka, pod ktorou vystupujem na fóre, e-mailová adresa, či avatar v počítačovej hre. Na prístup k nej je zvyčajne potrebné nejaké heslo či iná informácia, ktorú pozná len skutočný vlastník onej identity.

Pojem krádež identity potom označuje, že niekto získal kontrolu nad touto virtuálnou identitou - napríklad sa dozvedel heslo. Osobne som ale radšej, ak sa termín krádež identity ponechá na tú reálnu, inak sa z takejto nebezpečnej udalosti stane niečo, čo je v podstate na dennom poriadku. Asi uznáte, že je rozdiel, keď v niekoho mene uzavrú falošnú zmluvu o pôžičke a keď niekomu ukradnú heslo z náhodnej stránky na konci internetu.“

Dá sa motív útoku zistiť iba ak sa niekto prizná?

„Aj ak sa prizná, tak nie je jasné, či sa priznal ten, čo to naozaj spravil. Nie je problém prísť na fórum a napísať, že my sme to urobili, pretože nám nezaplatili výkupné. Stále to nemusí byť pravda, lebo ten, čo to spravil, to mohol urobiť, pretože sa nudil cez jarné prázdniny.

Objektívny je fakt, že slovenská služba mala neštandardné nastavenia, ktoré znižovali jej bezpečnosť. Takéto niečo by sa v princípe nemalo stávať – heslá, ktoré sú uložené v nejakej databáze, by naozaj mali byť šifrované.