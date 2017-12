Hackeri ukradli na Slovensku 118-tisíc identít, zmeňte si heslá

Ak používate služby P2P sietí, mali by ste si zmeniť heslá skôr, ako to spravia hackeri.

19. feb 2016 o 8:18 Milan Gigel

BRATISLAVA. Ak sa neviete prihlásiť do svojho e-mailu alebo vám Facebook odopiera prístup, mohli ste sa stať terčom útoku hackerov. Tým sa malo podariť preniknúť na servery služby SkTorrent, ktorá ukladala heslá v nešifrovanej podobe.

V ohrození sú všetci používatelia, ktorí z nedbanlivosti používajú rovnaké heslá na prístup ku všetkým internetovým službám. Znamená to, že jediné heslo môže otvoriť prístup k ostatným účtom.

Hackeri pomocou databázy a skriptov môžu získať prístupy v priebehu krátkeho času a to nielen priamym prihlásením a zmenou hesla, ale aj žiadosťou o obnovu zabudnutého hesla pri účtoch, ktoré sú párované s e-mailom, nad ktorým získali moc. Prvé prípady už údajne nahlásili.

Vážny bezpečnostný problém

“Tento príklad ukazuje, aké je dôležité používať v rozličných službách rozdielne heslá. Ak používateľom totiž unikla aj e-mailová adresa, do ktorej majú to isté heslo ako do SkTorrentu, majú o problém viac,” vysvetľuje Zuzana Hošalová, hovorkyňa bezpečnostnej spoločnosti Eset.

“Na Slovensku momentálne, žiaľ, chýba legislatíva, ktorá by online službám prikazovala informovať svojich používateľov o tom, že došlo k bezpečnostnému incidentu.”

SkTorrent mal pred časom obsahovať škodlivý kód, ktorý ohrozoval používateľov. Najväčším prešľapom však je, že heslá boli na serveroch uložené bez šifrovania.

Podľa zákulisných informácií v diskusnom fóre na uTorrent.cz mohlo ísť o zámer, pretože systém, na ktorom služba beží, je od vývoja nastavený tak, aby heslá šifroval.

Firmy, ktoré dbajú o bezpečnosť dát, heslá na svojich serveroch neukladajú. Namiesto nich zapisujú iba kryptografické reťazce, ktoré sú akýmsi odtlačkom či kontrolným súčtom.

Pri žiadosti o zaslanie zabudnutého hesla vedia spustiť iba proces jeho zmeny. Samotné heslo nikdy nepoznajú.

Vedomé zlyhanie?

Prevádzkovateľov služby dlhodobo podozrievali z toho, že špehujú registrovaných používateľov prostredníctvom ich hesiel na konkurenčných serveroch, z ktorých údajne mali vykrádať ich dáta.

Cieľom mohlo byť duplicitné ponúkanie neautorizovaného obsahu, aby tak sa tak dali znásobiť tržby z reklamy a predplatného za VIP prístup.

Kým na českom fóre je búrlivá diskusia o etickom zlyhaní, o ohrození svojho súkromia sa na Slovensku používatelia nedozvedia. SkTorrent ich na svojich stránkach o utorkovom riziku výrazne neinformuje.

Databáza so 118-tisícmi ukradnutými identitami bola zverejnená v cloude Uloz.to, na žiadosť českých používateľov internetu ju však stiahli.

Približne 35-tisíc používateľských účtov malo otvárať prístup k pošte na serveroch prevádzkovateľa Seznam.cz - na doménach @seznam.cz a @email.cz.

"Stále však platí, že bezpečnosť začína i končí u užívateľa. Je na majiteľoch ohrozených účtov, aby si nastavili iné heslo než to, ktoré by znamenalo vo vzťahu k používaniu ďalších služieb zraniteľnosť.

Zmeňte svoje heslá

Ochranou proti nabúraniu súkromia je včasná zmena hesiel na všetkých používateľských účtoch.

Bezpečnostní analytici dlhodobo upozorňujú, že je rizikom používať rovnaké prístupové heslá k rôznym používateľským účtom. Je to, ako keby ste používali jediný kľúč na otvorenie všetkých dvier, cez ktoré vo svojom živote prechádzate.

Používateľské účty sú pre hackerov zaujímavé nielen pre dáta. Otvárajú priestor na získavanie kontaktov, šírenie spamu, rozosielanie škodlivého kódu či iné záškodnícke praktiky, ktoré sa odohrajú pod identitou obete. Tá zostáva vymknutá bez možnosti prístupu.