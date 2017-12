Osy môžu dať dronom lepšie videnie a navigáciu

Vedci chcú preniesť schopnosti z ríše hmyzu do lietajúcich strojov.

SYDNEY, BRATISLAVA. Celé desaťročie sa vedci z Austrálskej národnej univerzity venovali životu ôs. Teraz prichádzajú s výsledkami, ktoré by mohli zdokonaliť navigačné schopnosti dronov v teréne.

Vedci sa snažili zistiť, akým spôsobom sa osy orientujú. Pomocou kamier s vysokou snímkovacou frekvenciou pozorovali, ako sa hmyz správa pri sledovaní okolitého prostredia a akým spôsobom hľadá cestu k domovskému hniezdu pod zemou.

Výskumníkom sa podarilo zostaviť modely, z ktorých možno vyčítať taktiku ôs ale i spôsob, akým sa rozhliadajú, aby vedeli cudzie okolie zmapovať.

Vedci sú podľa magazínu Engadget presvedčení, že rovnakú metódu by mohli používať aj výrobcovia dronov. Tie sa v súčasnosti spoliehajú na senzory, GPS moduly a kamery. S obmedzenou výdržou batérií však zatiaľ nie je možné, aby dokázali lietajúce stroje expertnými systémami analyzovať, čo vidia okolo seba.

Vedci preto uvažujú o jednoduchých kamerách s nízkym rozlíšením, ktoré by fungovali podobne ako oči osy. Jednoduchými algoritmami by mohli získať informácie o tom, čo sa deje v bezprostrednej blízkosti dronu či v jeho vzdialenejšom okolí. Výsledkom by mohli byť nielen nové navigačné funkcie, ale aj systémy výstrah, ktoré by zabránili možným kolíziám.

Drony by sa mohli bez veľkých energetických nárokov vyhýbať prekážkam, ale aj zareagovať v problémových situáciách tak, aby počas pádu neohrozili ľudí.