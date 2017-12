Upravené komáre môžu zastaviť šírenie vírusu zika

Komáre získajú vďaka zásahu genetikov imunitu na vírus zika. Potrvá to niekoľko rokov.

15. feb 2016 o 18:30 Karolína Klinková

BRATISLAVA. Bzučia a štípu, znepríjemňujú vonkajšie aktivity, značky po ich vpichoch svrbia. Nehovoriac o tom, že prenášajú choroby ako malária, horúčka dengue aj vírus zika.

Úplne vyhubenie komárov by však malo ničivý dopad na miestne ekosystémy, vedci preto navrhujú iný spôsob, ako prenášanie ziky zastaviť. Pomôcť by mohol pokrok v genetike.

Výskumníci chcú v laboratóriu geneticky upraviť hmyz tak, aby vo svojej DNA mal zakódovanú imunitu voči vírusu a tú by zdedili všetci potomkovia. Ak sa následne upravené komáre vypustili do prírody, gén imunity by sa šíril a vymiznutiu ziky v lokálnych podmienkach by mohlo dôjsť v priebehu niekoľkých rokov.

O pár rokov?

Tímu Anthonyho Jamesa z Kalifornskej univerzity sa minulý rok podarilo vytvoriť také jedince, ktoré boli imúnne voči prenášaniu parazitov spôsobujúcich maláriu. Podobný úmysel má teraz aj s komármi druhu Aedus aegypti, ktoré prenášajú vírus zika.

„Ak by sme mali financie, mohli by sme to urobiť už teraz, hotové by sme to mali do jedného roka,” hovorí podľa Statnews.

Viacero odborníkov hovorí o medzinárodnej spolupráci, ktorá by bola pri boji proti vírusu potrebná. V skutočnosti však už prebieha, výsledky tak môžu byť k dispozícii v relatívne krátkej dobe.

„Technologicky to môžeme spraviť o pár rokov. Som si istý, že to dokážeme skôr, ako vôbec ľudia začnú súhlasiť s tým, či by sme mali” zdôrazňuje Kevin Esvelt z MIT podľa Technology Review.

Hrozba párenia

Otázkou je, či takáto genetická manipulácia bude bezpečná. Americká Národná akadémia vied preto chystá správu, ktorá by mala možné dopady vyhodnocovať. K dispozícii bude v máji.

„Nemyslím si, že ak z ekosystému odstránime inváziu, celý spadne,” dodáva však environmentalista Todd Kuiken z Centra Woodrowa Wilsona. „No medzi druhmi existujú veľké prepojenia, hlavne v trópoch. Preto sa moje obavy týkajú skôr vzťahov medzi druhmi.”