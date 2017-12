Určili najvzácnejšie nerasty, pomôžu hľadať mimozemský život

Vedci vytvorili katalóg najvzácnejších nerastov na našej planéte. Je ich vyše dvetisíc.

15. feb 2016 o 18:08 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Ak by ste hľadali hazenit, našli by ste ho iba na jedinom známom mieste na našej planéte: v okolí kalifornského zásaditého jazera Mono.

Fingerit, mix medi a vanádu, sa zase nachádza len v salvádorskom vulkáne Izaico, harmunit z vápnika, železa a kyslíka mizne pri kontakte s kremeňom a hatrurit vzniká len pri teplotách nad 1200 stupňov Celzia a bez prítomnosti hliníka.

To sú len niektoré z 2500 najvzácnejších minerálov na našej planéte. Vedcom sa teraz vôbec po prvý raz podarilo vytvoriť komplexný katalóg týchto raritných nerastov.

Podľa štúdie v magazíne American Mineralogist vznikajú niektoré z nich v extrémnych podmienkach, za mnohé však vďačíme činnosti mikroorganizmov.

Odlišujú Zem

„Vzácne nerasty v skutočnosti odlišujú Zem od ostatných planét,“ vysvetľuje pre magazín New Scientist Robert Hazen, ktorý zoznam minerálov spoluzostavil. „Ukazujú podpovrchové podmienky, ktoré ich vytvorili. A nielen to, zároveň sú pohľadom do minulosti našej planéty.“

Vedci poznajú na Zemi zhruba päťtisíc rôznych nerastov. Približne polovicu z nich možno považovať za vzácne, z niektorých poznáme dokonca množstvá, ktoré by sa zmestili nanajvýš do zápalkovej škatuľky.