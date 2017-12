Slováci vymysleli spôsob, ako pomáhať nevidiacim

Remote Assistant pomáha riešiť ľuďom každodenné situácie.

15. feb 2016 o 15:45 Dominik Holič

BRATISLAVA. Vďaka smartfónom máme vedomosti celého sveta k dispozícii prakticky kedykoľvek. Ak potrebujeme niečo zistiť alebo s niečím pomôcť, jednoducho otvoríme vyhľadávač a pohľadáme riešenie.

Pre nevidiacich ľudí to však nemusí byť také jednoduché. Asistovať pri každodenných úkonoch i pri neočakávaných prekážkach sa snaží slovenská aplikácia Remote Assistant od spoločnosti Bat Suite.

Namiesto očí

Keď nevidiaci alebo slabozraký človek otvorí aplikáciu, má v nej zoznam známych, s ktorými sa môže spojiť.

Vzdialený asistent zase vidí výstup z kamery volajúceho a môže mu pomôcť, napríklad, niečo prečítať alebo vybrať tovar pri nakupovaní.

"Aplikácia je optimalizovaná pre nevidiacich a asistent vidí aj GPS polohu," vysvetľuje pre SME výhody zakladateľ Bat Suite Peter Zildner. Dodáva, že ak sú nevidiaci v strese, môžu zabudnúť trasu, ktorú už majú naučenú a nakrokovanú.

Lucia Medveď Patáková využíva aplikáciu vtedy, ak sa nachádza doma sama so svojím dieťaťom a potrebuje mu podať lieky.

"Pomáha mi v bežných každodenných veciach. V situácii, kde niekto využíva oči, viem ja využiť Remote Assistant," vysvetľuje Patáková, ktorá pre vývojárov pomôcky tiež pracuje.

Asistenčné centrum

Aplikácia zatiaľ funguje iba na iPhonoch, pretože iOS má podľa Zildnera veľmi dobré rozhranie. Navyše, má funkciu VoiceOver, ktorá číta to, čo je na displeji a umožňuje tak nevidiacim využívať telefón takmer plnohodnotne.

Ak sa pri naliehavej situácii nedá spojiť so žiadnym známym, môžu sa nevidiaci obrátiť aj na asistenčné centrum, kde zamestnávajú hendikepovaných ľudí a pomáhajú tak v ich spoločenskej integrácii.

V súčasnosti používa Remote Assistant približne dvesto nevidiacich, pričom call centrum zatiaľ funguje iba v Česku. V najbližšej dobe ho však plánujú rozšíriť aj na slovenský trh a vydať verziu aplikácie pre Android.

Firma tiež testuje rozhranie, v ktorom by už asistent nemusel mať nainštalovanú aplikáciu, no vedel by nevidiacemu či slabozrakému pomáhať aj cez prehliadač.

Stiahnite si Remote Assistant pre iOS kliknutím sem.