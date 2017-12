Najväčší internetový archív rozšírili o softvéry pre Windows 3.1

Nostalgiu zažijete priamo v prehliadači, bez toho aby ste inštalovali starý operačný systém.

12. feb 2016 o 13:41 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to najväčší internetový archív sveta. Najprv vznikla rozsiahla zbierka starých verzií webov, potom sa k tomu pridali filmy, pred časom pribudli staré programy pre DOS, hry a zbierka archaických vírusov.

Najnovším prídavkom je kolekcia softvérov, ktoré sme kedysi na počítačoch s operačným systémom Windows 3.1 skúšali z CD nosičov, ktoré tvorili súčasť počítačových časopisov. Kým redaktori vyberali to najlepšie zo sveta sharewaru, počítačoví nadšenci klikali jeden inštalačný program za druhým, aby zistili čo sa deje vo svete bez toho, aby potrebovali internet.

Teraz sa veľká zbierka softvérov objavila na internete. Nič netreba inštalovať, všetko sa spustí priamo v okne internetového prehliadača. V emulátore počítača sa naštartuje Windows 3.11 a v ňom softvér, ktorý si vyberiete.

Ak radi spomínate na staré časy, možno vás táto kratochvíľa na nejaký čas zabaví. Zistíte, že aj bez webových služieb a internetu mali počítače v domácnostiach využitie, hoci sa v nich nikdy nepísali dokumenty a nevyrábali tabuľky ako v kanceláriách.

Dnes by ste ťažko niekomu ukazovali prednosti počítača, ktorému chýba spojenie so svetom. V dobách starého Windowsu to bol štandard, o internete sa mnohým ani len nesnívalo.