Vesmír prehovoril a my sme mu porozumeli

Svetoví vedci reagujú na prvé pozorovanie gravitačných vĺn a spojenia čiernych dier.

12. feb 2016 o 14:16 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Na objavenie gravitačných vĺn sme čakali sto rokov. Včera sa ich existencia potvrdila vďaka experimentu LIGO. Súčasní svetoví fyzici majú šťastie, že sa tohto momentu dožili.

Prečítajte si ich reakcie aj reakcie ľudí, ktorí sa na experimente priamo podieľali a povedali ich pre magazíny COSMOS a Scientific American, portál Conversation a web MIT.

David Reitze, výkonný riaditeľ experimentu LIGO

„Toto je po prvý raz, kedy k nám vesmír prehovoril skrz gravitačné vlny. Až doteraz sme boli hluchí.“

David Blair, astrofyzik a spolupracovník na experimente LIGO

„Vesmír prehovoril a my sme mu porozumeli.“

Rainer Weiss, emeritný profesor fyziky z Massachusettskej technickej univerzity

„Rád by som dnes videl Einsteinov výraz pri tom, ako by čítal článok, ktorý sme práve vydali! Je to skvelý dôkaz toho, že všetky tieto neuveriteľné veci sú v jeho rovniciach."

Neil deGrasse Tyson, astrofyzik a kozmológ a popularizátor vedy

„Sto rokov nám môže prísť ako večnosť, ale v priebehu vedeckého skúmania to nie je tak dlho. V noci bdiem a premýšľam, aké brilantné myšlienky majú ľudia v súčasnosti, ktorým bude sto rokov trvať, kým sa odhalia.“

Amanda Weltmanová, Univerzita v Kapskom meste

„Zatiaľ čo si užívame slávu tejto chvíle, treba si položiť otázku, čo ďalšie nás v astronómii a fyzike čaká a kto prinesie ďalšiu revolúciu? Dnešný objav bude zajtrajšou históriou. LIGO priniesol nový spôsob testovania gravitácie a vysvetlenia vesmíru, ale svojím spôsobom so sebou nesie aj koniec jednej éry.“

Paul Steinhardt, Princetonova univerzita

„Som z toho veľmi nadšený. Otvára to novú éru v astronómii, v ktorej sa budeme môcť začať pozerať na vesmír novým súborom vĺn: nie svetelnými, ale gravitačnými vlnami.“

Maria Womack, Univerzita Južnej Floridy

„Obloha s gravitačnými vlnami je úplne nezmapovaná a nové mapy, ktoré teraz vzniknú, zmenia tom ako premýšľame o vesmíre. Gravitačné vlny môžu byť prichádzať z kozmických strún, hypotetických defektov v zakrivení časopriestoru. Budú tiež použité na štúdium toho, prečo niektoré masívne hviezdy explodujú do supernov a ako rýchlo sa rozširuje vesmír.“