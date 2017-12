Google upozorní na e-maily, ktoré cestujú internetom bez ochrany

Spoločnosť posilní označenia správ, ktoré nie sú pri odosielaní a prijímaní šifrované.

12. feb 2016 o 9:45 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Listy na pošte chráni pred zvedavými pohľadmi papierová obálka, internetové e-maily chráni šifrovanie. Google začne v priečinkoch elektronickej pošty ukazovať, ktoré správy sú chránené pred cudzími pohľadmi a ktoré nie.

Novinkou je značka v podobe červeného zámku, ktorá sa začne objavovať pri správach, ktoré nie sú počas prenosu medzi poštovými servermi šifrované. Znamená to, že ide o správy, ktoré cestovali naprieč internetom bez akejkoľvek ochrany.

Google bude podľa magazínu TechCrunch na takéto správy upozorňovať pri ich písaní ešte pred samotným odosielaním, aby ste sa prípadne vedeli rozhodnúť pre iný spôsob komunikácie. Značky sa však objavia aj pri tých e-mailoch, ktoré k vám od adresátov dorazili.

Pre ďalšie zvýšenie bezpečnosti bude Google označovať symbolom červeného otáznika odosielateľov, ktorých identitu nemožno spoľahlivo overiť. Už doteraz Google upozorňoval krátkou textovou poznámkou na to, že správu ktorú čítate nemusel odoslať človek, ktorý je v nej uvedený. Odteraz bude upozornenie výraznejšie.

Google patrí do skupiny technologických spoločností, ktoré sa intenzívne snažia o šifrovanie komunikácie, aby boli dáta chránené pred hackermi, špiónmi ale aj vládnymi agentúrami. Dosiaľ však firmy nenašli spôsob, ako by do svojich poštových služieb pre masy jednoduchých používateľov zakomponovali elektronické podpisy a šifrovanie obsahu pomocou asymetrických kľúčov.

Nástroje, akými sú PGP i napriek desaťročiam existencie zostávajú bez veľkej popularizácie. Firmy by stratili prístup k obsahom e-mailov, ktorý používajú na cielenie reklamy, alebo rozširovanie možností digitálnych asistentov.