Fyzik: Veda dostala dva veľké darčeky

VLADIMÍR BALEK z Katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK považuje objav gravitačných vĺn za víťazstvo.

11. feb 2016 o 19:54 Dominik Holič

Vedci sa už v minulosti pri takomto objave pomýlili. Tentoraz je to už naozaj?

„Áno, myslím, že môžeme veriť, že by s tým inak nevystúpili. Naposledy išlo iba o efekt kozmického prachu, no tento signál je oproti tomu dosť zreteľný a nemal by tam byť žiadny iný zdroj. Síce je to veľmi slabý signál, ale LIGO má dva detektory na opačných stranách krajiny a oba pozorovali to isté.“



Objav našli celkom rýchlo po spustení druhej fázy experimentu. Bola to náhoda alebo výsledok dobre nakalibrovaného výskumu?

„Experiment nie je úplne nový, začali ho pripravovať pred vyše dvadsiatimi rokmi. Prvýkrát sa pustil v roku 2002 a bežal sedem rokov, no nezachytil nič. Zastavili preto pozorovania, začali zlepšovať citlivosť a zvýšili ju približne štvornásobne.

Ešte predtým, ako sa teraz začali naozajstné pozorovania, zachytili gravitačné vlny už počas kalibrovania prístrojov. Štyrikrát nie je až tak veľa, ale ukázalo sa, že to stačí, aby sa otvorilo toto nové okno.“