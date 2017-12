Natočili prvý klip v beztiažovom stave

Americká kapela sa na natáčanie pripravovala tri týždne. Video urobili na jeden záber.

13. feb 2016 o 0:00 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Keď v roku 2013 zverejnil Chris Hadfield video na svojom YouTube s piesňou Space Odity od Davida Bowieho, išlo o prvú pieseň natočenú vo vesmíre a v beztiažovom stave.

Zdá sa, že sa jeho nápadom inšpirovala aj americká kapela OK Go, ktorá je známa pre svoje nápadité klipy so zvláštnymi rekvizitami a choreografiami. Klip pre ich novú pieseň Upside Down & Inside Out (Hore nohami a naruby) sa tiež rozhodli natočiť pri zníženej gravitácii.

Keďže nemohli so štábom natáčať na našej obežnej dráhe, odišli do Strediska prípravy kozmonautov J. A. Gagarina neďaleko Moskvy. Farebný videoklip natočili v jednom z lietadiel, ktoré používajú kozmonauti pri príprave na lety do vesmíru. Ako sa im to podarilo, si môžete prečítať v rozhovore pre Redbull.