Gravitačné vlny nám pomôžu nahliadnuť do jadra galaxie (anketa)

Slovenskí vedci reagujú na experimentálne potvrdenie deformácie časopriestoru.

11. feb 2016 o 20:01

1. Prečo je podľa vás prípadný objav gravitačných vĺn taký dôležitý?

2. Aké ďalšie objavy by táto nová metóda astronómie mohla priniesť?

Ján Baláž, Ústav experimentálnej fyziky SAV

1. Ide o ďalší dôkaz správnosti Einsteinovej všeobecnej teórie relativity, ktorá ich existenciu predpovedala už pred sto rokmi. O ich experimentálne potvrdenie sa už pokúšalo mnoho vedcov a laboratórií, avšak gravitačné vlny interagujú s našim prostredím tak slabo, že získať detegovateľný signál bolo veľmi náročné. Až nesmierne citlivá metóda laserovej interferometrie dokázala zaregistrovať nepatrné deformácie časopriestoru, ktoré gravitačné vlny sprevádzajú. Schopnosť detegovať gravitačné vlny je veľkým prísľubom pre rozvoj gravitačnej astronómie a rozšírenie poznatkov o vesmíre, v ktorom žijeme.



2. Gravitačná astronómia sa zrejme stane veľmi cenným doplnkom k existujúcim astronomickým metódam. Jej počiatky sa zrejme budú týkať "gravitačne mohutných" udalostí extrémneho vesmíru ako sú výbuchy supernov, zrážky či gravitačné kolapsy veľmi hmotných objektov a udalostí veľmi raného vesmíru, ktorý ešte nebol priezračný pre elektromagnetické vlny, avšak mal by byť priezračný pre vlny gravitačné. Z rovnakého dôvodu by gravitačné vlny mali pomôcť nahliadnuť do oblastí ukrytých za nepreniknuteľnými mračnami prachu, napríklad do jadier galaxií, vrátane tej našej.

Ján Svoreň, Astronomický ústav SAV

1. Je to chýbajúci článok v potvrdení našich predstáv o procese rýchleho rozpínania vesmíru zlomky sekúnd po Veľkom tresku. Objav gravitačných vĺn by bol aj ďalším dôkazom Einsteinovej všeobecnej teórie relativity. Gravitačné vlny vznikajú pri procesoch na veľmi hmotných objektoch ako sú čierne diery, výbuchy supernov či zrážky galaxií.

2. Mohla by vniesť viac svetla aj do otázky, čo je tmavá hmota, ktorá sa prejavuje len gravitačným pôsobením a podľa súčasne platných hypotéz ňou vysvetľujeme rýchlosť pohybu hviezd. Bez tejto tmavej hmoty, ktorej je vo vesmíre až 23 percent, nevieme za pomoci Keplerových zákonov pohyby v galaxiách vysvetliť.