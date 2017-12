Google chystá technológie na doručovanie nákupov bez vodičov

Ako hrajúce autíčko s mrazeným tovarom, voz bez vodiča dovezie nákupy k vašim rukám.

11. feb 2016 o 13:43 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Roboti naložia v sklade objednaný tovar do schránok a samojazdiaci automobil sa vyberie na okružnú jazdu mestom, aby rozniesol zásielky. Bez skladníkov, špeditérov a pokladníkov prebehne obchod, na ktorý dohliadnu technológie.

Takýto rozvážkový systém si nechala patentovať firma Google, ktorá snuje plány pre využitie autonómnych vozidiel. Kým nejedna firma dúfa, že sa jej podarí rozvážať tovar k dverám zákazníkov prostredníctvom dronov, Google na to ide jasnejšou a dostupnejšou taktikou.

Rozvážkový automobil je podľa magazínu Digital Trends ako automatizovaná úschovňa s množstvom skriniek. Priložíte mobil pre kontaktnú platbu, overíte svoju identitu cez bluetooth alebo PIN kód, vďaka čomu sa otvoria konkrétne dvierka.

Rozvážka elektromobilmi bez vodičov by sa mohla dynamicky prispôsobovať dostupnosti adresátov a tovar by mohol končiť v ich rukách napríklad i vtedy, ak sú v pohybe a prechádzajú mestom. Je to, akoby úschovné boxy cestovali za vami.

Vývojom podobných doručovacích služieb sa zaoberá viacero firiem. Príkladom je Volvo, ktoré vo svojom domácom meste ponúka v spolupráci s predajcami doručovanie nákupov priamo do kufrov zaparkovaných vozidiel.

Palubný počítač informuje o polohe zaparkovaného vozidla a špeditér dostáva jednorazový elektronický kód na otvorenie kufra, aby sa dostal s tovarom do úložného priestoru. Keď vodič nasadá do auta, domov si už odváža svoje objednané nákupy.

Scenáre, ktoré využívajú existujúcu prepravnú sieť ciest a chodníkov majú omnoho väčšiu šancu na celoplošné nasadenie do praxe ako drony, ktorým zatiaľ chýba dostatočná výdrž pri pohybe vzduchom a spoločenská podpora, aby sa mohli pohybovať nad hlavami v ruchu miest a pokojnej atmosfére obcí.