Facebook chce byť ako YouTube, experimentuje s videami

Firma hľadá spôsob, ako premeniť záujem o videoklipy na tržby z predanej reklamy.

10. feb 2016 o 11:24 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Je to obrovský priestor pre predaj reklamy. Na Facebooku si denne 500 miliónov používateľov prezrie videá v celkovej dĺžke trvania 100 miliónov hodín. Projekt, ktorý vznikol aby spájal ľudí sa čoraz intenzívnejšie stáva priestorom pre konzum multimédií.

Uvedomuje si to aj vedenie firmy, ktoré chce z nových používateľských návykov vyťažiť čo najviac. Po vzore YouTube experimentuje s prvkami, ktoré by premenili sledované minúty na tržby. V zákulisí sa dejú zmeny, ktoré testujú uzavreté skupiny používateľov.

Získať peniaze z reklamy

Prvou je podľa magazínu Business Insider vkladanie reklamy a spúšťanie súvisiacich videí v situáciách, kedy sa používateľ rozhodne pre celoobrazovkové sledovanie videoklipov. Reklamné šoty sa zobrazujú na konci videa, pred doplnkovým multimediálnym obsahom.

V zákulisí vzniká aj nová používateľská sekcia, ktorá by sa mala stať akousi videoknižnicou. V nej by mohli ľudia vyhľadávať a sledovať videá bez toho, aby ich ktosi zdieľal v skupinách, na stránkach či časovej osi. Používateľský koncept by tak bol rovnaký, ako ho mnohí poznajú z YouTube.

Kým Facebook dosiaľ reklamný potenciál videí nevyužil, Google má vo svojej videoslužbe YouTube veľa skúseností s reklamnými systémami. I napriek tomu neustále pracuje na novom spôsobe financovania, ktorý by fungoval na báze predplatného.

Autori sa sťažujú

Facebook dlhodobo čelí obvineniam, že oberá autorov videí o príjmy z reklamy. Sociálnou sieťou bežia klony videí z YouTube uložené v cloude Facebooku, ktoré autorom neprinášajú žiadne odmeny. Hoci v minulosti prebehlo viacero spoločenských protestov, veľa sa nezmenilo. Ide hlavne o populárne a virálne videá, na ktorých tvorcom skutočne záleží.

YouTube bol dlhodobo stratovým projektom, ktorý v roku 2006 za 1,65 miliardy dolárov kúpil Google od vývojára Chada Hurleyho. Dnes zodpovedá za desatinu dát, ktoré pretečú internetom.