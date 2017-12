Z autopilotov samojazdiacich áut sa v USA stanú vodiči

Umelá inteligencia palubných počítačov získa štatút oprávneného vodiča.

10. feb 2016 o 9:03 Milan Gigel

DETOROIT, BRATISLAVA. Je to krok, ktorý môže priblížiť samojazdiace automobily k cestujúcim a pasažierom. Americké úrady začali diskutovať o legislatíve, ktorá by povýšila umelú inteligenciu na úroveň vodiča.

Znamenalo by to, že samojazdiace roboautá by nemuseli mať pedále a volant, prípadne by nebola nevyhnutná ani prítomnosť človeka vodiča.

Google chce pravidlá

Koordinačný úrad pre národnú bezpečnosť cestnej prepravy otvoril podľa agentúry Reuters diskusiu na podnet firmy Google, ktorá žiada vytvorenie národných pravidiel na prevádzku autonómnych vozidiel.

Tie sa v rámci jednotlivých štátov v USA líšia. Kým niekde sú prísne pravidlá s odborným dohľadom a sledovaním štatistík, inde sa zákony takouto prevádzkou nezaoberajú.

"Súhlasíme s Google, že jeho samojazdiace vozidlá nebudú mať vodiča v tradičnom ponímaní, v akom ho poznáme po stáročia", píše úrad NHTSA v liste firme. "Otázkou však je, či a akým spôsobom by mohol Google garantovať, že autopilot spĺňa všetky požiadavky a pravidlá, ktorými sa musia riadiť vodiči vozidiel".

Koordinátor musí určiť podmienky, ktoré palubné počítače postavia na úroveň samostatného vodiča a ktoré nie. Tak, ako dnes normy predpisujú kontrolky na palubnej doske a ovládacie prvky vozidla, nové normy sa budú zameriavať na funkcie a odbornosť počítačových systémov.

Žiaden zásah človeka

Kalifornská technologická spoločnosť verí, že automobily by nemali mať žiadne prvky na riadenie ich jazdy, s výnimkou nástrojov na núdzové zastavenie.

Googla sa domnieva, že vodiči by mohli za volantom zasahovať do jazdy a dostávať sa do situácií, do ktorých by sa autopilot pri svojom naprogramovanom správaní nikdy nedostal. Návyky motoristov sa technológiami zmenia: z aktívnych skúsených vodičov sa postupne stanú len pasívni pasažieri.

Nová legislatíva musí pokryť aj nové pravidlá zodpovednosti za škody a ujmy, ktoré vzniknú pri dopravných kolíziách. Kým v súčasnosti za ne zodpovedá priamo vodič alebo majiteľ vozu, do budúcnosti bude potrebné postaviť do tejto roviny aj technológie samotné.

Úrady chcú v USA podporiť nástup autonómnych technológií, hoci pripúšťajú že úpravy legislatívy môžu trvať celé mesiace či roky.