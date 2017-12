Prichádza fyzikálny objav roka? Znovu sa špekuluje o Einsteinových vlnách

Nature by mal tento týždeň zverejniť objav gravitačných vĺn. Ich hľadanie trvalo takmer storočie.

8. feb 2016 o 16:13 Tomáš Prokopčák

WASHINGTON, BRATISLAVA. Predstavte si to ako loď na pokojnej hladine rieky. Plavidlo za sebou zanecháva brázdu, z ktorej sa po vodnej hladine šíria stále sa zmenšujúce vlny. Čím bude loď väčšia a s hlbším ponorom, prípadne pôjde rýchlejšie, tým budú tieto vlny väčšie.

Nejako podobne funguje aj myšlienka, ktorú pred storočím predstavil Albert Einstein pri svojej všeobecnej teórii relativity. Hmotné telesá podobne ako lode zanechávajú za sebou brázdu v časopriestore. A čím je pohybujúce sa teleso hmotnejšie, prípadne čím je vesmírny jav extrémnejší, tým by mali byť tieto gravitačné vlny výraznejšie.

Lenže ani sto rokov po vzniku tejto predstavy nenarazili vedci na priamy dôkaz gravitačných vĺn. Možno až doteraz, ďalšia klebeta medzi fyzikmi hovorí, že americký detektor LIGO konečne gravitačné vlny objavil.

Teoretický fyzik Clifford Burgess tvrdí, že objav by sa mal zverejniť v štvrtkovom vydaní magazínu Nature.

Dve čierne diery

Fámy o objave, ktorý by bol jedným z najväčších v súčasnej fyzike, sa začali objavovať už minulý rok v septembri.

V decembri fyzik Lawrence Krauss znovu odštartoval špekulácie svojou správou na sociálnej sieti Twitter, podľa ktorej mu mali ďalšie zdroje potvrdiť existenciu objavu. Burgess zase teraz cez tento víkend hovoril o ľuďoch, ktorí videli rukopis vedeckej štúdie.

Gravitačné vlny majú pochádzať zo splynutia dvojice čiernych dier s hmotnosťami 36- a 29-násobkov hmotnosti nášho Slnka. Pozorovanie na dvoch detektoroch malo prekročiť takzvanú hranicu 5-sigma, čo vo svete fyziky znamená objav.

„Ak je to pravda, tak máte 90-percentnú pravdepodobnosť, že to vyhrá tohtoročnú Nobelovu cenu za fyziku," hovorí podľa magazínu Science Burgess. „Je to, bez akýchkoľvek pochybností, obrovské."

Pozorovanie gravitačných vĺn by totiž nebolo len potvrdením Einsteinov teórie. V skutočnosti by predstavovalo aj nový spôsob, ako skúmať extrémny a ďaleký vesmír.

Mohli by nám povedať čosi o gravitácií a jej fungovaní v okolí čiernych dier, prezradiť nové informácie o výbuchoch supernov či o stretnutiach neutrónových hviezd. Boli by, ako pripomína magazín Ars Technica, kľúčom k tajomstvám vesmíru, ktoré nám unikali celé storočie.

Odstrániť falošný signál

Podľa vedeckých klebiet mal gravitačné vlny objaviť americký detektor LIGO. Je to sústava tunelov a laserov, takzvaný laserový interferometer, ktorý sleduje drobné anomálie v lúčoch vysielaných stovkykrát svojimi niekoľkokilometrovými dráhami.

Ak sa časopriestor jemne zavlní, vzniknú drobné nepravidelnosti v laserových signáloch, ktoré by mali jeho detektory zachytiť. Len na predstavu: tieto drobné zmeny sa odohrávajú vo svete, ktorý je oveľa menší ako protón.

LIGO sleduje zmeny, ktoré sú desaťtisíckrát menšie ako častice v jadrách atómov. Jeho najväčším problémom je preto odstrániť rušenie z našej vlastnej planéty - kamióny, zemetrasenia, dokonca vlny udierajúce o morské pobrežie.

„Analyzujeme naše údaje. Ak tam čosi zaujímavé je, napíšeme o tom štúdiu," dodal však pre Ars Technica Joe Giame, ktorý laboratórium vedie. „Sme naozaj staromódni, pošleme výskum do žurnálu - a až keď prejde recenzným procesom a bude prijatý na publikovanie, potom o tom začneme rozprávať."