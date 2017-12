Apple blokuje iPhony opravené v neautorizovanom servise

Operačný systém sprísňuje bezpečnostné kontroly, ktoré súvisia s biometriou.

8. feb 2016 o 11:01 Milan Gigel

CUPERTINO, BRATISLAVA. Aktualizujete v iPhone operačný systém, vyčkáte na jeho spustenie a namiesto uvítacej obrazovky sa zobrazí hlásenie o chybe číslo 53. Hoci kontaktujete technickú podporu alebo sa vyberiete do servisu, z vášho drahého smartfónu je zrazu bezcenná tehla.

Takéto zážitky podľa BBC popisujú mnohí používatelia iPhonov po aktualizácii operačného systému na zariadeniach, ktoré prešli opravou v neautorizovanom servise, alebo boli v minulosti poškodené. Stratili prístup ku svojim dátam, fotografiám a údajom, bez možnosti získať k nim znova prístup.

Málo Apple obchodov

Chybu hlási nová verzia operačného systému iOS 9, ktorá prichádza s prísnejšími bezpečnostnými kontrolami. Preverujú softvérové a hardvérové prvky, ktoré majú akúkoľvek súvislosť s biometrickým snímaním. Ak systém odhalí nedostatok, mobil zablokuje.

Kým pri servisnom zákroku Apple po výmene displeja či iných úpravách nahráva potrebné informácie do čipov zariadenia, nedostatočne vybavené servisy to nedokážu. Nový operačný systém to vyhodnocuje ako riziko, ktoré môže ohroziť súkromie a digitálne identity používateľa.

"Ako môže spoločnosť cielene znefunkčniť svoj produkt aktualizáciou a neupozorniť zákazníkov?" pýta sa v denníku The Guardian fotograf Antonio Olmos. "Mimo veľkých priemyselných krajín je len zopár Apple obchodov a pokazené telefóny môžu často opraviť iba tretie strany."

Olmos fotil v septembri v Macedónsku. Keď mu spadol iPhone, ktorý potrebuje pre svoju prácu, nechal si ho opraviť v lokálnom obchode. Fungoval bez problémov až do momentu, kedy prijal inštaláciu novej aktualizácie.

Potvrdenie spárovania

Hoci ide o rozhodnutie ktoré dáva zmysel a pomáha zaistiť bezpečnosť biometrických prvkov, Apple o týchto zmenách svojich používateľov neinformoval.

"Chránime údaje z odtlačku prsta pomocou zabezpečenej enklávy, ktoré je spárovaná s konkrétnym dotykovým ID senzorom. Keď iPhone opravujú v autorizovanom servise, spárovanie sa znovu potvrdí," cituje Guardian stanovisko hovorkyne Apple. "Bez tohto spojenia môže byť ID senzor nahradený škodlivým, ktorý umožní prístup k zabezpečenej enkláve.

Nie je vylúčené, že s podobnými situáciami sa budeme ešte nejaký čas stretávať, kým sa výrobcovia hardvéru nedohodnú na spoločných pravidlách, ktoré sa stanú stabilným zázemím pre zabezpečenie biometrie.