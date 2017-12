Prežili sme americký sen v American Truck Simulator (recenzia)

Namiesto rýchlych áut dlhé kamióny a namiesto súťažných okruhov reálny svet plný semaforov a desiatok vodičov. Vitajte vo svete vodiča nákladných vozidiel.

7. feb 2016 o 10:59 Matúš Paculík

American Truck Simulator (SCS Software) Páči sa nám: dobre spracované prostredie, zábava, mikrospánok Nepáči sa nám: na začiatku dostupná len Kalifornia a Nevada, priemerná grafika Hodnotenie: 8,4 Platforma: PC (Windows, Linux, Mac)

Som na ceste už štyri hodiny a čaká ma ešte ďalších desať. Slnko práve zapadá a ja v spätných zrkadlách pozorujem tento nádherný úkaz a popri tom mi v rádiu hrá Willie Nelson s pesničkou On the Road Again.

American Truck Simulator nie je simulátor, na aký ste zrejme zvyknutí. Namiesto úplného zamerania sa na ťahače s návesmi vám ponúkne zážitkovú jazdu, po ktorej budete mať obrovskú chuť sadnúť na najbližšie lietadlo do Ameriky a na vlastnej koži zažiť pravý road trip.

Extrémne úspešná séria

Simulátory kamiónov (presnejšie ťahačov s návesmi) nie sú vôbec minoritnou záležitosťou a na hernom trhu sa im veľmi darí. České herné štúdio SCS software má veľmi úspešnú sériu, pričom z jej poslednej hry Euro Truck Simulator 2 sa celosvetovo predalo 3,5 milióna kusov.

Dôvod je jednoduchý, nezamerali sa len na profesionálnych šoférov, ale ponúkli zábavnú alternatívu pre všetkých fanúšikov kamiónov. Ak nechcete, nemusíte sa trápiť s manuálnou prevodkou, nemusíte ani zaparkovať na presne určené miesto.

Cestou sa určite nestratíte a jediné na čo si musíte dať pozor, je nádrž vášho ťahača a čas, dokedy musíte zásielku doručiť. Ak ale máte správnu výbavu a zručnosti, môžete mať svoje auto plne pod kontrolou a cítiť sa ako skutočný šofér.

K predchádzajúcej hre firma predávala viacero doplnkov v podobe nových krajín, ťahačov či kúskov do kabíny. Úspešný model, ktorý bude určite nasledovať aj pri jeho americkej verzii.

Problémom je obsah

Ako Bratislava nie je Slovenskom, nie je ani Kalifornia Amerikou. Dostupnosť len dvoch ťahačov a dvoch štátov je preto veľkým sklamaním, ktoré nenapraví ani vyhlásenie firmy o postupnom dopĺňaní ďalšieho obsahu.

Na zvyšné štáty si jednoducho budeme musieť počkať, rovnako aj na rozšírenie vozového parku. Toto rozhodnutie nie je dobré, veď práve Amerika má bohatú históriu spätú s nákladnou dopravou.

Navyše, štáty Kalifornia a Nevada nie sú až také odlišné, výnimkou je jedine Death Valley, kde sa budete skutočne cítiť ako v pravom americkom filme. Prašné cesty s monotónne suchou krajinou striedajú malé mestečká a osvieženie prichádza až so San Franciscom či s Las Vegas.

Hra potrebuje viac obsahu čím skôr, pomôže hlavne výrazne iné prostredie severných štátov alebo východného pobrežia. To isté platí aj pre vozový park, ktorý je skutočne nudný už hneď na začiatku hry.

Pritom práve nové autá by mali byť motiváciou. Za svoje ťažko zarobené peniaze z nájomných jázd si časom budete chcieť kúpiť vlastné auto a rozbehnúť úspešný biznis. Aktuálny výber je ale veľmi slabý a k naštartovaniu vlastnej firmy vôbec nemotivuje.

Dokúpte si volant

American Truck Simulator môžete pohodlne hrať aj s klávesnicou a myšou, pričom zážitok vám bude kaziť len únava ruky. Dlhé minúty sústredeného a hlavne jemného pohybu myšou vás časom prinútia uvažovať nad kúpou volantu.

My sme po desiatich dlhých jazdách vymenili ovládanie myšou za volant Logitech G29 a rozdiel bol obrovský. Dlhé desiatky minút šoférovania hneď ubiehali príjemnejšie aj vďaka množstvu programovateľných tlačidiel.

Dobrý volant ale nie je lacný a preto si dobre rozmyslite, či sa vám jeho kúpa oplatí. Ak ste v predchádzajúcej hre najazdili menej ako 10-tisíc kilometrov, vystačíte si aj s myšou.

S prémiovým volantom naberá jazda úplne nový rozmer. Nielenže sa s ním presnejšie ovláda vozidlo, ale vďaka spätnej väzbe cítite každú väčšiu nerovnosť na zemi, vrátane obrubníkov a bočných čiar, ktoré vás preberú aj z mikrospánku.

Grafika nás neohromila

Z pohľadu súčasnej špičky je American Truck Simulator graficky priemerne spracovaná hra. Nenájdete tu extrémne detailné textúry, úchvatné efekty či svet nerozoznateľný od toho skutočného.

Tento problém je ale nepodstatný, keďže pocit z prostredia a aj samotného auta je skvelý a hra nekladie zbytočne vysoké nároky na hardvér počítača. Krajina a aj mestá sú pekné, pričom nevadí, že sa od skutočnosti mierne odlišujú.

Cesta cez Death Valley je rovnako zaujímavá ako naživo a jediné čo nám pri nej chýbalo, bolo skutočne páliace slnko. Podstata jednotlivých častí štátov je vystihnutá veľmi dobre a známe mestá spoznáte veľmi jednoducho.

Vynikajúce je striedanie dňa a noci či úžasný západ slnka v nevadskej púšti. Slnko vás dokáže oslepiť a počas tmavej noci sa bez diaľkových svetiel nezaobídete.

Aký je dážď? Neprezradíme, keďže nám v tých dvoch suchých štátoch počas celej doby hrania ani raz nenapršalo.

Simulátor pre každého

American Truck Simulator nebazíruje na zbytočnostiach a snaží sa byť zábavný. Vašou úlohou je dopraviť náklad z jedného bodu do druhého, pokiaľ možno načas a nepoškodený. Sledovať musíte len cestu, dopravné predpisy, stav svojej palivovej nádrže a únavu šoféra.

Od tejto hry nečakajte preteky v rýchlosti, s niekoľkotonovým nákladom za chrbtom musíte rozmýšľať na niekoľko sekúnd dopredu a slovo akcelerácia si môžete vyhodiť zo slovníka. Navyše musíte mať nervy na dodržiavanie predpisov, inak si kvôli častým pokutám na vlastný ťahač nikdy nenašetríte.

Ak by sme mali niečo kritizovať, tak skončíme pri obsahu. Hra síce nie je veľmi drahá, ale za 20 eur by sme čakali viac ako len dva typy ťahačov a dva štáty. Arizona bude dostupná zadarmo, za zvyšok štátov si pekne zaplatíte.

Popri čakaní na oficiálny obsah môžete siahnuť po doplnkoch od fanúšikov. Už pár dní po vydaní hry sú dostupné nové ťahače a ich rôzne úpravy, vrátane drobných zmien v grafike hry.