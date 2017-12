K Mliečnej dráhe sa rúti obrovský plynový oblak

SME+ Viac podobných článkov nájdete na SME+. Vznikajú vďaka vašej podpore. Ďakujeme.

Je to veľmi dlhý príbeh. Pred 70 miliónmi rokov sa z vonkajších oblastí Mliečnej cesty utrhlo obrovské množstvo plynu, sformovalo sa do oblaku v tvare kométy a odletelo do neznáma.

S Galaxiou sa však stretne znova, keďže sa v súčasnosti rúti späť rýchlosťou okolo milióna kilometrov za hodinu.

Oblak obsahuje toľko vodíka, že by stačil na dva milióny hviezd veľkosti nášho Slnka. Výsledkom zrážky, ktorá nastane o nejakých 30 miliónov rokov, preto bude nádherný ohňostroj sprevádzaný vznikom nových sĺnk. A možno aj celých nových slnečných sústav.

Ako tridsať Mesiacov

Oblak Smithovej. (zdroj: NASA)

Gigantický mrak medzihviezdneho plynu je dlhý okolo 11-tisíc a široký 2,5-tisíc svetelných rokov. Keby sme ho mohli pozorovať vo viditeľnom svetle, na oblohe by sme ho našli v súhvezdí Orla. Veľký by bol asi ako tridsať Mesiacov v splne naskladaných pekne v rade za sebou.

Oblak sa pohybuje v kozme v priemere 40-tisíc svetelných rokov od Zeme. Vieme o ňom od roku 1963, kedy študentka astronómie Gail Bieger-Smithová z Leidenskej univerzity v Holandsku zachytila rádioteleskopom jeho vodíkový signál. Astronómovia ho preto pomenovali Oblak Smithovej (Smith's Cloud).

Veľkosť, smer a rýchlosť letu oblaku boli známe už dávnejšie. Až doposiaľ však astronómovia netušili, z čoho presne sa plyn skladá, a teda ani to, odkiaľ sa oblak vzal.

Nemohla by to byť trebárs galaxia v záverečnej fáze svojho života, kedy v nej už zomreli hviezdy? Prípadne kus medzigalaktického plynu, ktorým si chcela Mliečna cesta spestriť svoj fádny jedálny lístok?

V tom prípade by musel byť oblak zložený prevažne z vodíka a hélia, zatiaľ čo ťažšie prvky by sa v ňom hľadali len ťažko.

Pomohol starý dobrý Hubble

Dosluhujúci Hubblov teleskop (HST) na obežnej dráhe Zeme čaká, kedy ho nahradí supermoderný teleskop Jamesa Webba - má odštartovať z Francúzskej Guayany na orbitu v októbri 2018.

No starý dobrý HST sa ešte na penziu nechytá. Najnovšie pozorovania s využitím jeho citlivých prístrojov ukázali, že Oblak Smithovej bol s najväčšou pravdepodobnosťou niekdajšou súčasťou Galaxie, ktorá sa teraz vracia domov. A pred miliónmi rokov si kus svojho domova zobrala so sebou.