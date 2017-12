Facebook ukázal, že ľudia sú si bližší ako sa pôvodne myslelo

Technológie robia svet menším. Ľudia majú hustejšiu sieť kontaktov ako kedysi.

5. feb 2016 o 13:03 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Ukážte prstom na dvoch ľubovoľných ľudí na planéte a hľadajte vzťahy, priateľstvá a známosti, ktoré ich dokážu sprostredkovane spojiť. Výskumníci Microsoftu v roku 2008 vypočítali, že na takéto premostenie stačí vo väčšine prípadov 6 ľudí.

Facebook však teraz prichádza s novými informáciami. Analyzoval vzťahy 1,6 miliardy používateľov sociálnej siete a dospel k záveru, že pre spojenie ktorejkoľvek dvojice postačí 3,57 ľudí. Výpočty uskutočnili algoritmy, ktoré sa prehrabávali nekonečnou sieťou priateľstiev.

Ak by sme sa podľa magazínu The Guardian zamerali iba na používateľov z USA, vzťahy by boli ešte tesnejšie. V tomto prípade by im vyšla cifra 3,46. Technológie podľa tejto úvahy zbližujú ľudí a vytvárajú kontakty, ktoré by sa v živote bez nich nenadviazali. Bez ohľadu na to, aké povrchné či účelové sú.

Podobný výskum uskutočnila Cornell University a University of Milan v roku 2011 a pri svojej analýze pracovali taktiež s dátami od Facebooku. V tom čase sa dopracovali ku koeficientu 3,74, odvtedy však počet používateľov a interakcií v sieti výrazne vzrástol.

Nástroj, ktorý by váš index porovnal s indexom vašich priateľov zatiaľ neexistuje. Facebook tiež nesprístupnil nástroj, prostredníctvom ktorého by ste si mohli takéto premostené spojenia vyhľadávať.