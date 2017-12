YouTube pripravuje 360 stupňové živé videoprenosy

Otáčate hlavou a sledujete zo záznamu čo vás baví. Niekto sleduje dráhu lopty, iný sleduje prácu rozhodcu alebo atmosféru divákov.

5. feb 2016 o 9:53 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Usadíte sa do kresla, nasadíte si helmu virtuálnej reality a pozeráte športový zápas v atmosfére, akoby ste sedeli priamo na tribúne. Google chystá živé prenosy pre 360-stupňové panoramatické videá.

Je to zážitok, ktorý sa ponáša na realitu. Otočíte hlavou a vidíte presne to, čo by ste videli v skutočnom živote. Kamery, ktorými sa takéto videá snímajú majú zvyčajne dva alebo tri objektívy a je úlohou technológií, aby dali samostatným záznamom projekčnú podobu gule.

Dosiaľ to podľa magazínu BuzzFeed každý výrobca riešil po svojom pomocou softvérov. Google však chystá technológiu, ktorá by videá dokázala spracovať v reálnom čase. Diskutuje s výrobcami o tom, ako jednotne značiť záznamy živých prenosov údajmi, aby boli servery schopné dáta spracovať.

Vízia je jasná. Kamerový záznam Google spracuje pri príchode na servery, aby ho ihneď streamoval na web. Vďaka tomu si každý bude môcť užiť atmosféru koncertov, športových podujatí či spoločenských akcií. Bremeno spracovania prevezme Google, ak bude mať od výrobcov kamier informácie priamo v streame.

Na začiatku to boli iba fotografie, pri ktorých môžete meniť uhol pohľadu, aby ste videli celé okolie. Google túto technológiu pribalil k Androidu, aby ich mohol snímať každý. Teraz nastáva boom 360-stupňových panoramatických videí zo záznamu.