Romantické filmy škodia ženskému úsudku

Pozeranie romantických komédií spôsobuje, že ženy podceňujú svoj prirodzený obranný inštinkt.

4. feb 2016 o 16:14 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Spomeňte si na scénu z filmu Láska nebeská. Jeden z hercov tam zaklope na dvere Keiry Knightley a nápismi na bielych tabuliach jej vyzná lásku.

Romantické? Alebo skôr trochu vtieravé a neodbytné?

Podobné komédie majú zrejme rady skôr ženy, no nová štúdia naznačuje, že pozeranie takýchto romantických scén im škodí. Sú náchylnejšie podceniť svoj inštinkt a tolerovať nebezpečné správanie mužov. Aj Keira nakoniec podľahne romantike a namiesto odsúdenia nevhodného správania vybehne na ulicu a muža pobozká.

Štúdiu s názvom Urobil som to, lebo som ťa nikdy neprestal milovať (pôv. I Did It Because I Never Stopped Loving You) uverejnili v žurnále Communication Research.

Romantické prenasledovanie

Autorku výskumu Juliu R. Lippmanovú inšpirovalo zľahčovanie mýtov o stalkingu (prenasledovaní), ktoré je prítomné v našej spoločnosti.