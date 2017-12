Banány môžu zmiznúť, opäť im hrozí vyhynutie

BRATISLAVA. Banány patria medzi najpopulárnejšie ovocie na svete. Ak ich tiež máte radi, možno ste sa zamýšľali nad ich pôvodom.

Pravdepodobne vás myšlienky zaviedli do exotických krajín, napríklad do Ekvádoru alebo na Filipíny - dvoch najväčších vývozcov týchto plodov. No aj keď váš banán naozaj mohol vyrásť v týchto končinách, jeho skutočný pôvod je v skleníku zámku Chatsworth House v anglickom grófstve Derbyshire.

Takmer pred dvesto rokmi tu začali pestovať odrodu Cavendish, ktorá tvorí väčšinu dnešného banánového biznisu.

Dnes však slabá rozmanitosť odrôd ohrozuje samotnú existenciu tohto ovocia. A, paradoxne, na pokraji vymretia sú banány už druhýkrát počas posledných šesťdesiatich rokov.

Návrat takzvanej Panamskej choroby totiž môže z banánov spraviť vzácnu pochúťku.

Gros Michel

Dnes existuje viac ako tisíc rôznych druhov banánov. Väčšina lokálnej produkcie však zostáva skrytá v regiónoch, pretože ich plody nie sú vhodné na jedenie.

Niektoré divoké portorické odrody sú, napríklad, veľmi malé a majú množstvo semienok, okolo ktorých je takmer nemožné vyjedať dužinu.

Aby sa globálny obchod s banánmi finančne oplatil, musia sa pestovatelia spoľahnúť na jedinú overenú a nízko nákladovú odrodu. Do 60. rokov minulého storočia to boli banány Gros Michel.

Na tie však zaútočila takzvaná Panamská choroba a banánovníky začali vädnúť. Ochorenie šíri huba Fusarium oxysporum f.sp. cubense, ktorá sa podľa portálu Medical Daily dostane ku koreňom rastliny cez pôdu a vodu.

Zabije rastlinu aj okolité záhony, pričom ostáva v pôde až tridsať rokov po smrti plodín.

Choroba nemá žiaden vplyv na človeka, no ľudia ju veľmi účinne prenášajú špinou na topánkach, na kolesách alebo v prepravných kontajneroch. Šíriť sa môže aj dažďom a povodňami.

Keď choroba takmer úplne zničila banány Gros Michel, práve vtedy banánový biznis zachránila odroda Cavendish. Používame ju stále - a to je problém.

Menšie a menej chutné