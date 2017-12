Výskumníci vyriešili 'neriešiteľný' matematický problém

Ako môžete usporiadať 128 tenisových loptičiek? Odpoveď na túto otázku dosiaľ presahovala naše schopnosti.

3. feb 2016 o 13:59 Tomáš Prokopčák

LONDÝN, BRATISLAVA. Na prvý pohľad znie tá otázka úplne jednoducho. Vezmite si poriadne množstvo sfér, napríklad tenisových loptičiek a skúste ich usporiadať. Presnejšie, vezmite si presne 128 takýchto tenisových loptičiek a vyskúšajte všetky možné spôsoby, akými ich dokážete usporiadať v danom objeme. Aký budete mať výsledok?

Úprimná odpoveď je zhruba nasledujúca: radšej to ani neskúšajte, pretože na to určite neprídete. Nie je v ľudských možnostiach zistiť, koľko tých kombinácií naozaj je a nemáme ani dosť výkonné superpočítače, ktoré by to dokázali presne zrátať a svoje výsledky niekde uložiť.

Výskumníci z Cambridgeskej univerzity však na výsledok prišli. Odpoveď je ohromné číslo, 10 na 250 - teda jednotka a za ňou dvestopäťdesiat núl. To je viac možností, ako je všetkých známych častíc v celom našom vesmíre.

Všetky kombinácie

Aby vedci dokázali problém vyriešiť, vyvinuli najskôr šikovný počítačový program, ktorý im odpoveď pomohol odhadnúť. Dosiaľ to odborníci dokázali len pre systémy s menej ako 20 kúskami.

„Odpoveď na tento problém nám pritom otvára dosiaľ nepreskúmané územie," vysvetľuje podľa Cambridge News Stefano Martiniani, prvý autor štúdie v magazíne Physical Review E. „Túto metódu možno využiť všade, kde sa ľudia snažia prísť na všetky možné riešenia svojho problému."

Vedci v skutočnosti museli vyriešiť problém z oblasti takzvanej granulárnej fyziky a entropie.