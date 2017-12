Armáda plánuje jedlo na mieru, chce použiť 3D tlač a senzory

Roboti v zázemí vytvoria potravinové balíčky na mieru každému vojakovi.

3. feb 2016 o 9:42 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Je to štandard všetkých armád sveta. Vojaci vyfasujú v akcii potravinové balíčky, ktoré obsahujú vyvážený prídel jedla na 24, 12 alebo 8 hodín aktívneho nasadenia. Menia sa chute, výživové pravidlá však majú rovnaký vzorec.

Americká armáda skúma technológie, ktoré by túto rutinu mohli zmeniť. Chcú vyrábať prídely jedla na mieru pre každého vojaka samostatne. Pomôcť im pri tom majú senzory, ktoré sú súčasťou výstroje. Sledujú fyzické aktivity a zdravotné parametre vojakov, aby vykreslili detailný prehľad o ich potrebách.

Z týchto dát majú podľa magazínu Tech Insider následne počítače vytvárať receptúry určené pre 3D tlačiarne. Tie podľa potreby skombinujú tepelne upravené suroviny do potravinových dávok tak, aby každý z vojakov dostal presne to, čo potrebuje.

Do úvahy sa má brať zvýšená fyzická aktivita, rýchlosť metabolizmu, ale aj poveternostné podmienky, v ktorých akcia prebieha. Výskumníci si myslia, že v priebehu 10 až 15 rokov by ich práca mohla dospieť do podoby, ktorú by bolo možné previesť do praxe.

Videli sme 3D tlačiarne ktoré vyrábajú čokoládové cukrovinky, konštruktéri ukázali ako vyrábajú palacinky a sušienky, v prevádzke sú automaty, ktoré vyrábajú na požiadanie čerstvú pizzu. Armáda chce všetky technológie zhrnúť pod jednu strechu a vytvoriť proviantného robota, ktorý bude vyrábať balíčky v bojovom zázemí.

Ak chcete mať predstavu o tom, čo vojaci jedia, vyhľadajte si na internete slovenský PODAP, český BDP, americké MRE, francúzsky RCIR a rýchlo zistíte, že robotická výroba na mieru nemusí byť taká náročná, ako by sa mohlo zdať. Už dnes sa mnohé z balíčkov veľmi líšia od jedál, ktoré sa dostávajú na náš stôl.