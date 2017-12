V Holandsku jazdí mikrobus bez vodiča, chystajú kamióny

Nový druh prepravy má odľahčiť v budúcnosti mestá od smogu a zápch.

2. feb 2016 o 11:43 Milan Gigel

WAGENINGEN, BRATISLAVA. Má šesť sedadiel pre pasažierov, ale žiadne pre vodiča. V univerzitnom komplexe holandského Wageningenu začal premávať mikrobus, ktorý je pod dohľadom technológií a vzdialeného operátora.

Pre začiatok premáva na 200-metrovej trase v univerzitnom komplexe. Čoskoro sa však jeho misia predĺži na 6-kilometrovú trasu naprieč mestom, ktorá sa bude začínať na železničnej stanici. Ambiciózny projekt WEpod počíta s tým, že čoskoro sa v krajine rozrastie a bude ponúkať autonómnu prepravu na stabilných trasách.

Vozidlo je podľa agentúry Reuters napájané batériami a jeho dojazd je sto kilometrov na jedno nabitie. Navigáciu zaisťujú senzory, lasery a radary, pojazdová rýchlosť je do 40 kilometrov za hodinu. Aby však pre začiatok boli riziká zo zlyhania čo najmenšie, rýchlosť obmedzili na 25 kilometrov za hodinu.

Podobnú technológiu pred časom testovali na londýnskom letisku Heathrow, podobné prepravné vozíky, kapsule a mikrobusy testuje viacero firiem. Všetky sú presvedčené o tom, že takýto druh prepravy by mohol odľahčiť mestá zo zápch a spalín ktoré znečisťujú ovzdušie.

Vývoj WEpod-u stál 3 milióny eur a stojí za ním domáca Delft Technical University. Ambície Holanďanov sú však omnoho vyššie. Počítajú s tým, že sa im podarí uviesť do prevádzky autonómne kamióny. S testami začínajú už v apríli, s vývojom by chceli byť hotoví do roku 2019. Cieľom je spojiť rotterdamský prístav s ostatnými logistickými uzlami Európy bez toho, aby sa o prepravu tovarov museli starať vodiči.