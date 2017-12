Microsoft sťahuje dátové centrá pod morskú hladinu

Servery sa pod vodou chladia účinnejšie ako v priemyselných parkoch.

2. feb 2016 o 8:31 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Je to napätie, aké zažívajú konštruktéri pri vypustení družice do vesmíru. Žeriav spúšťa z lode do oceána obrovskú kapsulu, ktorá je nabitá najnovšími technológiami. Odškrtávajú jednu úlohu za druhou, kým sa ozve slávnostné zvolanie.

V tomto prípade však nejde o žiadny výskum oceánskeho dna, ale o spustenie nového cloudu, ktorý budú obmývať vody oceánu. Microsoft hľadá cestu k lacnejšej prevádzke serverov. Chladiť ich bude cez tepelné výmenníky a čerpadlá morská voda.

Projekt s názvom Natick nie je iba odvážnou štúdiou, ktorá sa rodí na papieri. Pod morskou hladinou je v tejto chvíli 20 tisíc serverov, ktoré sa v mnohom nelíšia od tých, ktoré prevádzkujú v dátových centrách. Sú iba upravené tak, aby mohli využívať výhody nového spôsobu chladenia.

Takmer polovica energie sa podľa magazínu Popular Science v dátových centrách minie na ich chladenie. Firmy už skúšali kadečo – od ich budovania v chladnom klimatickom pásme až po využitie tepla na ohrev vody a vykurovanie budov v okolí. Nový prístup však podľa Microsoftu môže byť atraktívnou budúcnosťou.

Servery sa bez fyzického zásahu človeka zaobídu 10 až 15 rokov a morská voda si zachováva v správne zvolenej hĺbke svoju stabilnú teplotu po celý rok. Navyše 3,5 miliardy ľudí žije v 200 kilometrovej vzdialenosti od pobrežia, vďaka čomu nie je nutné budovať príliš nákladné infraštruktúry.

Microsoft na svojom projekte naďalej pracuje a verí, že sa technológia osvedčí. Vďaka nej by bolo možné budovať serverové zázemie všade tam kde je potrebné, bez ohľadu na to či ide o krajiny s rastúcou ekonomikou, veľké udalosti akými sú Olympijské hry alebo zotavenie po prírodných katastrofách.

Celé sprevádzkovanie netrvá dlhšie ako tri mesiace, skúsenosti ukážu či energetické úspory predstihnú náklady na vybudovanie.