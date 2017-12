Majster Európy: Prehra s počítačom sa ťažko znáša

Experti si myslia, že inteligentný program môže poraziť aj najlepšieho hráča na svete.

29. jan 2016 o 16:28 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Staroveká hra go nie je pre Číňanov len hrou. Je zrkadlovým obrazom ich života. Ak sa vám v hre nedarí, znamená to, že máte problém aj vo svojom živote. Európsky majster Fan Hui preto niesol veľmi ťažko, keď minulý rok v októbri prehral proti počítačovému programu AlphaGo od Google.

Hra go je na prvý pohľad jednoduchá, no v skutočnosti si vyžaduje zložité strategické premýšľanie o každom kroku, ktorý urobíte. Rovnako k hre pristupoval aj stroj AlphaGo. Vyhral vďaka umelým neurónovým sieťam a strojovému učeniu.

Aké je to však prehrať s počítačom? A ako dopadne ďalší súboj umelého mozgu proti najlepšiemu hráčovi go v marci tohto roku? Tieto otázky sa časopis Science opýtal Fana Huia a ďalších nadšencov hry aj umelej inteligencie.

O desať rokov skôr, ako sme si mysleli. Približne vtedy sa odohrala päťnásobná výhra programu AlphaGo podľa rozhodcu zápasu Tobyho Manninga. On by si vtedy stavil na Huia. Európsky šampión si zasa myslí, že počítač nad ním vyhral aj vďaka tomu, že nerobí ľudské chyby a necíti stres.

Jonathan Schaeffer, počítačový vedec z Univerzity v Alberte v Kanade a dizajnér programu, ktorý dokázal vyhrať v dáme, by v marcovom zápase stavil určite na ľudského hráča. Počítačový program podľa neho nemá na výhru dostatok skúseností. Počítať ich bude potrebovať na to, aby začal svoju víťaznú šnúru. Schaeffer tvrdí, že sa mu to podarí až o rok alebo dva.

Tvorcovia AlphaGo veria, že ich program by nad Lee Sedolom mohol vyhrať. Vďaka jeho učenlivosti a ľudskému štýlu hry sa stáva stále lepším a lepším, čoskoro podľa nich predbehne aj najlepších hráčov.

„Ale nikdy neviete, všetko je možné. Ľudia majú v rukáve veľa trikov, na ktoré nie sme schopní náš program vytrénovať,“ povedal pre Science David Silver, počítačový vedec zo spoločnosti DeepMind, ktorá AlphaGo vytvorila.