Kybernetik: Inteligencia z Googlu preskočila desať rokov

Rudolf Jakša z TU KE tvrdí, že múdry program sa musí naučiť viac, ako len kopírovať expertných hráčov.

29. jan 2016 o 0:00 Dominik Holič

V čom je výnimočný úspech programu AlphaGo?

"Nie je to nič prekvapujúce, je to príklad deep learningu – hlbokého učenia. Vyplynul z toho, čo sa teraz v oblasti deje, ale je to veľmi špecifická aplikácia. Algoritmus nedokáže nič iné iba vyhrať hru Go, navyše iba podľa toho, aké mal trénovacie dáta. Použili dáta od veľmi dobrých hráčov a sieť dokáže iba to, že spriemeruje hru týchto hráčov a bude hrať ako priemerný hráč spomedzi špičky."

Niečo podobné sa ale malo podariť až o desať rokov.

"Predchádzajúce komerčné softvéry fungovali na generačne nižšom princípe. Skúšal náhodné ťahy a mali niečo ako pridanú umelú inteligenciu, ktorá zabraňovala robiť hlúpe ťahy.

AlphaGo používa neurónové siete, ktoré mu na základe naučených trénovacích dát a predchádzajúcich ťahov na doske umožňuje do určitej hĺbky zhodnotiť, ktorý ťah bude zmysluplný. Urobí to veľmi sofistikovane a v tom hrá úlohu deep learning. Ak by postupovali starým spôsobom, tak by´to tých desať rokov trvalo."

Softvér teda dostal nejaké dáta a vďaka deep learningu sa naučil ešte niečo navyše?