Google uvažuje o spolupráci dronov s doručovacími robotmi

Kam nedoletí so zásielkou dron, tam príde robotický vozík po kolesách.

28. jan 2016 o 11:19 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Nik netuší, čo presne sa deje za zavretými bránami Google v rámci projektu Wing. Hoci firma dlhodobo pracuje na svojich vlastných doručovacích dronoch, veľa toho zatiaľ verejnosti neukázala.

Čosi však podľa magazínu The Verge naznačuje patent, ktorý si firma prihlásila v októbri minulého roku. Patentový úrad ho v týchto dňoch schválil a na verejnosť sa dostala nová, dosiaľ nezverejnená myšlienka. Google uvažuje o technológii, ktorá môže zjednodušiť doručovanie balíčkov.

Videli sme drony ktoré prepravujú zásielky z miesta na miesto a videli sme aj robotické vozíky, ktoré po chodníkoch prepravujú balíčky ku svojmu adresátovi. Google by mohol túto dvojicu technológií spojiť, aby skombinoval oba druhy prepravy.

Patent hovorí o infračervenej signalizácii a odovzdávania prepravných balíčkov zo stroja na stroj. Znamená to, že kým dron by zo skladu prepravil zásielku na okraj obývanej zóny, malý robot na kolesách by so zásielkou pokračoval cez mesto až ku dverám adresáta.

Takýto scenár je atraktívny a potláča všetky obavy týkajúce sa dronov, ktoré pri poruchách a zrážkach padajú na hlavy obyvateľom mesta. Technológia sa môže uplatniť nielen pri lokálnom predaji, ale aj pri preprave zásielok medzi pobočkami firiem, kde pozemní roboti obslúžia dopravu do konkrétnych skladov či priamo na pracoviská.

Nové spôsoby doručovania, ktoré dokážu nahradiť služby špedičných služieb zaujímajú nielen veľkých internetových predajcov, ale aj firmy z roznáškového gastro segmentu.