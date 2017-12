Z Cortany sa stáva sekretárka, dohliadne na plnenie sľubov

Nezabudnete ani na synov večierok, ani na poradu so šéfom či odovzdanie úloh.

27. jan 2016 o 9:50 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Čím viac povinností máme, tým viac zabúdame. Microsoft chce pomáhať všetkým, ktorý si o svojich úlohách píšu v e-mailoch. Cortana sa zahrá na sekretárku a včas pripomenie, čo treba urobiť.

Nová funkcia bude prehliadať elektronickú poštu a podľa kľúčových slov si vytipuje správy, ktoré by mohli byť dôležité. Ak odpoviete šéfovi, že mesačný prehľad mu prichystáte do piatku, Cortana vytvorí v plánovači úlohu, aby vás na prichádzajúcu povinnosť upozornila s predstihom.

Podobne zareaguje na e-mail o tom, že porada bude v piatok o siedmej ráno. Hoci do práce chodíte na deviatu, upraví ranné budenie a nastaví pripomienky tak, aby ste prišli včas. Všetko si už od dnes môžu v anglicky hovoriacich krajinách vyskúšať tí, čo majú prístup k programu Windows Insiders.

Aby bolo zachované súkromie, všetky analýzy správ podľa magazínu The Verge prebiehajú na zariadeniach so systémom Windows 10 bez toho, aby dáta cestovali na servery do cloudu. Novú funkciu je možné vypnúť, pri niektorých návrhoch pripomienok možno zamedziť ich vzniku.

Vývojári vychádzajú pri nových funkciách Cortany z pozorovaní, že mnohí ľudia používajú e-mail ako jednoduchý záznamník v ktorom sa v spleti nových správ ľahko strácajú dôležité maily a poznámky. Elektronický asistent ich vychytá a spraví z nich pripomienky, presne tak ako by to spravila šikovná sekretárka .