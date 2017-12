Do roku 2050 bude v mori viac plastu ako rýb

Každú minútu sa do morí a oceánov dostane jedno smetiarske auto plné odpadkov. Do 35 rokov sa tento počet zvýši až štyri krát.

25. jan 2016 o 17:25 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Predstavte si, že plávate v mori. Na hlavu si nasadíte svoje potápačské okuliare, ponoríte sa pod hladinu a miesto pestrofarebných rýb uvidíte len plastové fľaše, vrecká a iný odpad. Presne takto to môže vyzerať už o 35 rokov.

Do roku 2050 totiž bude hmotnosť rýb v našich oceánoch prevážená hmotnosťou plastového odpadu, tvrdí to nová správa od Svetového ekonomického fóra (WEF). Správa vznikla na základe analýzy dvesto štúdií a rozhovorov so 180 odborníkmi

Odpad neubúda

Spoplatnenie plastových tašiek v obchodoch, či nákup plastových misiek a fliaš na viac použití v boji proti plastovému odpadu nepomáha. V súčasnosti vyrábame až dvadsaťkrát viac plastov ako pred päťdesiatimi rokmi. Výskumníci očakávajú, že toto množstvo sa v najbližších dvadsiatich rokoch zdvojnásobí.

Viac ako 95 percent vyrobených plastov používame iba raz a potom ich zahodíme. Aj keď štrnásť percent tohto odpadu recyklujeme, zvyšok skončí na skládkach, uliciach a nakoniec v oceánoch.

Odpadky potom často skončia v žalúdkoch morských korytnačiek a vtákov. Alebo sa zlúčia do veľkej hromady plávajúcich odpadkov, ktoré už teraz pokrývajú veľké plochy Tichého oceánu.

Keby sme všetky nahromadené oceánske plastové odpadky zabalili do vriec a usporiadali pozdĺž všetkých svetových pobreží, mohli by sme vytvoriť medzi zemou a morom ozajstnú plastovú barikádu, píše Washington Post.

Plastová ekonomika

Ročne sa do morí a oceánov dostane až osem miliónov ton odpadkov - ako by sa do nich každú minútu vysypalo jedno smetiarske auto plné plastov.

„Ak nepríjmeme žiadne opatrenia, očakáva sa, že sa to zvýši na dve plné autá za minútu už v roku 2030 a štyri za minútu v roku 2050,“ píše sa v štúdii. „Pri doterajšom scenári by oceán do roku 2025 mohol obsahovať až jednu tonu plastov na tri tony rýb. V roku 2050 by plastov v moriach bolo už viac ako rýb.“

Vo svojej štúdii aj počas svetového ekonomického fóra v Davose načrtli výskumníci a odborníci jedno riešenie – novú ekonomiku plastov. Jej základom je vízia, podľa ktorej sa plasty nikdy nestanú odpadom.

Malo by sa to dosiahnuť napríklad účinnejším procesom recyklácie, výrobou znovu použiteľných obalov, znížením únikov plastov do prostredia, či vývojom obnoviteľných plastov. Na to, aby nová ekonomika mohla fungovať je však potrebná spolupráca, inovácia a komunikácia vo verejnom aj súkromnom sektore, ale tiež medzi širokou verejnosťou.