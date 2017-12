Rok 2015 prekonal rekordy, bol najteplejší

Priemerné globálne teploty v roku 2015 boli doposiaľ najteplejšie. Trend stúpajúcich teplôt bude pokračovať.

22. jan 2016 o 20:16 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Mnohí to predpokladali už v novembri minulého roka. No teraz je to oficiálne: rok 2015 je najteplejším rokom od začiatku moderného zaznamenávania teplôt.

Tvrdia to nezávislé analýzy od americkej NASA, Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) a Meteorologického ústavu Spojeného kráľovstva.

Globálne priemerné teploty v roku 2015 tak prekonali predošlý rekord z roku 2014 o 0,13 stupňa Celzia. Naposledy bol takýto veľký rozdiel medzi dvomi priemernými ročnými teplotami zaznamenaný v roku 1998. V porovnaní s koncom 19. storočia, keď sa začala moderná evidencia teplôt je rozdiel medzi teplotami až 1 stupeň Celzia.

Napriek tomu, že koniec roka zaznamenal vysoké teploty najmä vplyvom fenoménu El Niño, je stúpajúca teplota dlhodobejším trendom. Za nárast teplôt je zodpovedná zvýšená ľudská produkcia skleníkových plynov, píše magazín Nature.

"Klimatické zmeny sú problémom našej generácie a týkajú sa každého človeka na Zemi," povedal v tlačovej správe NASA jej šéf Charles Bolden.

"Toto oznámenie nielenže podčiarkuje, aký dôležitý je program pozorovania Zeme od NASA, ale je aj kľúčovým bodom, ktorý by mali brať politici do úvahy - teraz je čas začať konať ohľadom klímy."