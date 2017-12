Chystajú detský kočiar s autopilotom a klimatizáciou

Senzory a mobil zaistia, aby sa dieťa cítilo pohodlne a rodičia voľne.

22. jan 2016 o 13:26

NEW YORK, BRATISLAVA. Je to ukážka toho, ako ďaleko môžu zájsť technológie, ktoré dôverne poznáme. Autopilota a klimatizáciu by ste hľadali kdekoľvek, nie však v detskom kočiari, ktorý dostal podobu pohodlnej prepravnej kapsule.

Novinku s názvom Smartbe Intelligent Stroller chce za pomoci drobných investorov uviesť na trh začínajúca firma z New Yorku. Už od apríla budúceho roku chce netradičný prepravný prostriedok predávať s 3000-dolárovou cenovkou.

Kočiar má elektrický pohon, ktorý sa nemusí spoliehať na to, že mamička bude svoje dieťa tlačiť pred sebou. Vybavený je senzormi, ktoré sledujú bezprostredné okolie. Čo krok, to pár desiatok centimetrov dopredu s vlastným pohonom. Kočiar sa môže pohybovať úplne autonómne, môže motorom posilňovať pohyb pri tlačení, alebo môže fungovať úplne normálne, akoby ani nemal motor.

Akumulátor má podľa magazínu Mashable 6-hodinovú výdrž a popri pojazde zásobuje energiou aj ďalšie funkcie. Polohovanie riadi motor, ktorý sa stará aj o posúvanie tieniacich a protiveterných lamiel. K tomu patrí jednoduchá klimatizácia, ohrievač fľašiek a ozvučenie. Nechýba ani signalizačné osvetlenie.

Všetko sa ovláda z rukoväte, alebo mobilnej aplikácie v smartfóne či náramkových hodinkách. Či bude mať myšlienka úspech závisí iba od ľudí. Za prvé tri dni sa podarilo zozbierať desatinu sumy, ktorú firma potrebuje na spustenie výroby.