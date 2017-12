V iPhonoch sa možno objaví rýchle Li-Fi

Kód novej verzie operačného systému iOS naznačuje, že firma by mohla siahnuť po novej technológii Li-Fi.

21. jan 2016 o 13:19 Milan Gigel

CUPERTINO, BRATISLAVA. Je to náznak toho, čo by mohli do rúk spotrebiteľov priniesť nové mobilné zariadenia firmy Apple. V kóde operačného systému iOS vo verzii 9.1 sa ukazuje indícia o tom, že firma skúma možnosti novej technológie Li-Fi.



Tá je podľa magazínu NewsWeek alternatívou k štandardu bezdrôtovej komunikácie. Prostredníctvom svetelných pulzov dokáže prenášať dáta rýchlosťou 224 gigabitov, pričom vysielačom signálu môže byť lacný svetelný zdroj s LEDkami. Môže to byť svietidlo, ale aj komunikačná centrála umiestnená kdesi v strede miestnosti.



Vývojári z estónskeho Talinnu majú za sebou nielen kompletný vývoj technológie, ale aj živú prevádzku v priemyselnom a kancelárskom prostredí. Práve z tohto historického pobaltského mesta pochádza aj Skype, ktorý z nepatrného projektu pre technologických nadšencov prerástol do obrovských rozmerov.



Apple zvykne so svojimi novinkami vždy prekvapiť a nikdy neprezrádza, čo sa chystá ponúknuť. Nová technológia pre prenos dát by mohla vniesť do života nové používateľské scenáre, ktoré sú praktické pri synchronizácii, zálohovaní a prenose veľkého objemu dát, akým sú napríklad multimédiá.



Nezvyčajný ekosystém vie zaistiť s pohodlím bezdrôtovej komunikácie rýchlosti, ktoré nie sú pri používaní antén dnes dostupné. Zatiaľ však žiadny z výrobcov neponúka čipy, ktoré by takýto druh komunikácie v sériovo vyrábaných zariadeniach obslúžili.



Či sa Apple stane priekopníkom sa dozvieme až s odstupom času.

