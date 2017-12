Uber sa púšťa do rozvozu jedla, štartuje službu UberEats

Nebudete hľadať reštaurácie, bufety a fastfoody s rozvozom, ale vyberiete si jedlo z ponuky.

21. jan 2016 o 9:44 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Môže sa z toho stať podvedomý návyk. Ak pocítite hlad, nebudete zvedavo nazerať do chladničky, ale ťuknete prstom na displej svojho mobilu. V priebehu minút vám poslíček donesie čerstvé jedlo podľa vášho vkusu.

Uber od konca marca spúšťa novú mobilnú aplikáciu s názvom UberEats. Berie si pod patronát roznášku jedál, pri ktorej firma úzko spolupracuje s miestnymi reštauráciami, občerstveniami a vývarovňami. Každý deň ponúkne ucelené menu, ktoré dokážu poslíčkovia v priebehu minút doručiť na miesto objednania.

Uber zbiera skúsenosti s roznáškami od začiatku roku 2014, avšak naplno sa chce do tohto segmentu oprieť až teraz. Podľa štatistík len v USA tento segment narastá o 500 miliónov dolárov, ktoré putujú do vreciek nových začínajúcich firiem. Uber má preto so svojou reputáciou šancu prevziať štafetu a vytlačiť tak z trhu malé, novovznikajúce spoločnosti.

Pre začiatok avizuje svoje služby v desiatich amerických metropolách, za ktorými prídu v závese ďalšie mestá. Vodiči budú dostávať za rozvážku 5 dolárov, aký bude obchodný model pre ľudí využívajúcich službu zatiaľ nie je známe.

Zámery Uberu sa podľa magazínu Tech Insider pozdávajú i firmám, ktoré sa gastronómiou zaoberajú. Budú mať šancu dostať sa k zákazníkom, ktorí boli dosiaľ mimo ich dosahu.

Pre Uber sa stravovanie stane druhou ústrednou témou v podnikaní s ohromným potenciálom po celom svete. Všade sa potrebujú ľudia dostať z miesta na miesto a všade potrebujú zasýtiť svoj hlad. Bez ohľadu na to, aká bohatá je krajina v ktorej žijú.