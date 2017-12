Ako vystopovali vedci možnú Deviatu planétu (vysvetlenie)

Neznámy objekt ďaleko za Plutom nemožno pozorovať. Ako sa teda takéto teleso objavuje?

20. jan 2016 o 17:40 Tomáš Prokopčák

Mike Brown a Konstantin Batygin nie sú žiadni amatéri. Táto dvojica skúsených astronómov z Caltechu musela predpokladať, že ich tvrdenia podrobí odborná verejnosť ostrej kritike.

Pritom práve Mike Brown má povesť človeka, ktorý odobral Plutu jeho pozíciu deviatej planéty našej slnečnej sústavy, keďže spolu so svojim tímom objavoval takzvané trans-neptúnické telesá (ako Eris).

Ich existencia ukázala, že Pluto nie je ničím výnimočné – i keď vesmírna sonda New Horizons priniesla množstvo prekvapení, keď pred pár mesiacmi okolo trpasličej planéty prelietala.

Ako však vedci podobné vesmírne objekty objavujú? A prečo Brown s Batyginom tvrdia, že veľmi pravdepodobne narazil na Deviatu planétu?

V roku 2014 tím Chadwicka Trujilla a Scotta Shepparda oznámili objav telesa 2012 VP113. Doplnil podľa Nature Sednu ako objekt s veľmi vzdialenou obežnou dráhou.

Pohyby týchto telies (a mnohých ďalších) však naznačovali čosi ďalšie: niekde zrejme existuje objekt, planéta väčšia ako Zem, ktoré ovplyvňuje ich dráhy. A neleží k nám bližšie ako 250 astronomických jednotiek.

Brown s Batyginom sa preto rozhodli lepšie pozrieť na obežné dráhy objektov Kuiperovho pásu a poriadne ich chceli preskúmať. Strávili mesiaca analýzami dát a počítačovými simuláciami, pretože sa plánovali vyhnúť akejkoľvek možnej chybe.

„Ak totiž poviete, že máte dôkazy o Planéte X, každý astronóm odpovie asi toto: Už zase? Títo chlapci sa asi zbláznili,“ vysvetľuje pre magazín Science Brown. „Ja by som to povedal tiež. Prečo je to teda tento raz iné? Pretože tento raz máme pravdu.“

Analýza totiž ukázala, že anomálie v pohyboch telies za Neptúnom vykazujú spoločné znaky. Akoby ich niečo tlačilo do rovnakej oblasti.

A najlepšie vysvetlenie je iba jedno: veľký hmotný objekt.