Spiderman nemôže existovať, je príliš veľký

Najväčším zvieraťom, ktoré dokáže liezť po stene, je podľa novej štúdie gekón. Väčšie zvieratá majú nedostatok telesnej plochy.

21. jan 2016 o 11:27 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Má červeno-modrý oblek, telo dospelého muža a asi päťsto centimetrov dlhé dlane a chodidlá s priľnavými vankúšikmi. Najčastejšie ho môžete vidieť, ako sa šplhá po stenách budov.

Nie, neopisujeme žiadne monštrum z najnovšieho hororu, ale Spidermana, ktorý by tak vyzeral podľa posledných vedeckých zistení o lezúcich zvieratách.

V novej štúdii uverejnenej v žurnáli Proceedings of the National Academy of Sciences biológovia z univerzity v Cambridgei vysvetľujú, že čím je zviera väčšie, tým väčšiu časť jeho tela zaberajú adhezívne plochy, vďaka ktorým sa môže šplhať, napríklad, po stenách.

Pri svojom výskume sledovali 225 lezúcich živočíchov vrátane hmyzu, žiab, pavúkov, jašteríc a dokonca aj cicavce.

Človek ako gekón

Mravec potrebuje na lezenie po stenách zhruba 0,09 percent priľnavej plochy tela. U gekóna tento podiel vzrastá až na 4,3 percenta.

Pri človeku by však lepkavá plocha musela zaberať až 40 percent tela. Ak by mal priľnavú iba prednú časť, musel by takýmto plochám obetovať až 80 percent tela.

Spiderman by preto vyzeral úplne inak, ako ho poznáme z filmov.