Kokaín prinúti bunky v mozgu spáchať samovraždu

Kokaín chce od bunky, aby sa správala ako kanibal. Zhltne seba samu.

19. jan 2016 o 17:56 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Že drogy nie sú najlepšou správou pre organizmus, asi nie je práve najoriginálnejšie zistenie. Ani to, že užívanie kokaínu môže nenávratným spôsobom poškodiť mozog.

Výskumníci však teraz podľa štúdie v odbornom magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences ukázali, ako celý proces funguje.

Kokaín v mozgových bunkách myší naštartoval systém, ktorý slúži na ich očistenie od škodlivých látok. Tento systém sa však vymkne spod kontroly a spôsobí, že bunka sa stane kanibalom a zabije seba samu.

Bunka sa zblázni

„Zisťovali sme, ako zomierajú bunky po vysokých dávkach kokaínu,“ vysvetľuje podľa tlačovej správy univerzity Johnsa Hopkinsa neurovýskumník Solomon Snyder.