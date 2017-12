Microsoft chce odstaviť staršie systémy Windows

Jediná platforma bude Windows 10, staršie systémy sa majú postupne vytratiť z počítačov.

18. jan 2016 o 13:25

REDMOND, BRATISLAVA. Najskôr sa Windows 10 ponúkal cez vyskakujúce správy, potom sa začal inštalovať na niektorých počítačoch bez opýtania, pred časom sa objavil na podnikových zariadeniach.

Microsoft teraz hovorí aj o zmenách v podpore pri starších verziách svojho operačného systému. Minulý týždeň odpísal Windows 8 a staré verzie prehliadača Internet Explorer, teraz prichádza s novými pravidlami pre systémy Windows 7 a 8.1.

Podľa magazínu Computer World obmedzí firma vývoj záplat pre systémy vo verzii 7 a 8.1, ktoré majú byť podľa pôvodného rozpisu predmetom technickej podpory do januára roku 2020 či 2023.

Microsoft uvádza, že systémy bežiace na súčasných a pripravovaných procesorových platformách už podporovať nebude. Opravné kódy bude písať tak, aby boli vyladené iba pre staré procesory, ktoré už vypadli z predaja.

To aj napriek tomu, že licencie udelené výrobcom počítačov rátajú s tým, že zákazníci by si nový počítač so sedmičkou či systémom vo verzii 8.1 mohli zakúpiť takmer do konca tohto roka. To isté platí pre možnosť downgradu na niektorú z predchádzajúcich verzií.

Microsoft argumentuje nákladmi na vývoj a obavami z toho, že pri vývoji by myslenie na staršie procesory mohlo obmedzovať kód, ktorý bude určený pre aktuálne platformy.