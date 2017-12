Nákladný dron poletí na miesta, kam helikoptéry nemôžu

Preletí lesom pomedzi stromy, zosadne v úzkej uličke. Armáda má nový lietajúci stroj.

15. jan 2016 o 11:23 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Drony nie sú iba drobné lietajúce stroje s kamerou, ktoré dokážu doručiť malý balíček. V Izraeli vyvinuli pre armádu stroj, ktorý na palube odvezie poltonový náklad na miesto určenia.

Volá sa AirMule a plní rovnaké poslanie ako helikoptéry. Zodvihne sa zo zeme a bez veľkého plánovania odvezie ľudí alebo náklad tam, kde ich súrne potrebujú. Tentokrát je však všetko úplne inak. Za kokpitom nesedí pilot a prekážkou nie je ani lesný porast.

AirMule využíva autonómne technológie na to, aby cestoval vzduchom na miesto určenie bez toho, aby ho musel riadiť pilot či operátor na zemi. Senzory snímajú okolie a algoritmy presne prepočítavajú trasu tak, aby sa pri lete vyhli všetkým prekážkam.

Stroj sa vďaka tomu dostane i do úzkych uličiek, alebo cez lesné porasty, ktoré sú pre helikoptéry prekážkou. S jeho nasadením sa počíta pri logistike. Prepraví čokoľvek je potrebné: vodu, jedlo, batérie, muníciu či zdravotnícke zariadenie.

AirMule sa postará aj ranených vojakov bojisku. Ako lietajúca sanitka ich dopraví k záchranárom a chirurgom, aby mohli zachraňovať životy. Podobné scenáre sa však nájdu aj pri záchranárskych prácach, či bezpečnostných zásahoch, pri ktorých treba evakuovať ľudí.

Prototyp má podľa BBC za sebou 200 pokusných letov. Stroj so 6,2-metrovou dĺžkou a 2,3-metrovou výškou štartuje z miesta ako vrtuľník, pohybuje sa rýchlosťou do 180 kilometrov za hodinu a môže vystúpať do výšky 5500 metrov.