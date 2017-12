Samojazdiace autá stále potrebujú dozor vodiča

Volanty a pedále zostanú súčasťou roboáut i dlho po tom, čo vstúpia na spotrebiteľský trh.

14. jan 2016 o 13:23 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Hoci sú niektoré autá natoľko múdre, že dokážu doraziť do cieľa bez vodiča, stále im chýbajú zručnosti, ktorými disponujú zruční šoféri s praxou. Vyplýva to z prehľadu, ktorý publikovala kalifornský úrad Department of Motor Devices.

Ten zverejnil štatistiky z testovacej prevádzky samojazdiacich vozidiel, ktoré získali licenciu pre užívanie verejnej dopravnej siete. Za státisícmi kilometrov jázd stále zostávajú situácie, kedy museli ľudia zasahovať, pretože boli zručnejší ako palubný počítač.

Google má podľa BBC za sebou viac ako milión najazdených kilometrov, počas ktorých ľudia prevzali kontrolu nad vozidlom 341 krát. Z toho v jedenástich prípadoch hrozilo, že by mohlo prísť k dopravnej nehode. Neznáma prekážka môže počítačové systémy zmiasť a nemusí to byť nič výnimočné. Firma musela vo vývoji dodatočne riešiť prejazd cez úseky, kde sú pruhy a zákazy vymedzené dopravnými kužeľmi, zdokonaľovala aj snímanie stavu semaforov. Počítače a senzory boli v priebehu dvoch rokov stabilné, chybu zahlásili v 272 prípadoch.

Nissan pri necelých 2500 kilometroch jázd potreboval 106 ľudských asistencií, Mercedes-Benz na necelých troch tisíckach kilometrov 1051 asistencií, firma Delphi na 25 tisícoch kilometrov 405 asistencií, Tesla nenahlásila úradu jediný takýto prípad.

Analytici predpokladajú, že samojazdiace technológie by sa mohli dostať k spotrebiteľom do roku 2020. Automobilový priemysel by s novým pohľadom na vozidlá prešiel do novej éry, s omnoho intenzívnejším zdieľaním vozidiel.