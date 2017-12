Zamestnávateľ smie čítať vašu poštu a komunikáciu

Súd potvrdil právo zamestnávateľov na kontrolu využívania internetu.

14. jan 2016 o 9:25 Milan Gigel

ŠTRASBURG, BRATISLAVA. Ak v práci zamestnávateľ číta vašu poštu, príspevky v sociálnych sieťach či rozhovory s vašimi blízkymi, nemusí to znamenať, že zasahuje do vášho súkromia. Vyplýva to z rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva.



Aby všetko prebehlo v rámci pravidiel, stačí ak vás vopred upozorní na to, že prevádzka podnikovej siete a prístupu na internet podlieha bezpečnostnému dohľadu. Ak sa napriek tomu rozhodnete cez pracovný čas venovať súkromným veciam, mali by ste vedieť, že sa o nich dozvie viac ľudí ako adresát samotný. Bez ohľadu na to, či tak spravíte cez mobil pripojený k podnikovej WiFi sieti, alebo počítač ktorý máte na stole.



Súd podľa BBC prešetroval sťažnosť zamestnanca, ktorému sa nepáčilo, keď mu zamestnávateľ na stôl vyložil záznamy z jeho diskusií prebiehajúcich cez Yahoo Messenger. Mali byť dôkazom o klamstve po tom, čo zamestnanec tvrdil, že firemný internet používa iba na pracovné účely. Vytlačené materiály boli výstupom z monitorovacieho softvéru IMFirewall Software Wfilter.



Domáce rumunské súdy zamestnancovi nepriznali porušenie práv týkajúcich sa súkromia, podobný verdikt vydal aj európsky súd. Podľa jeho výroku je primerané, ak chce zamestnávateľ overiť, či jeho pracovníci naozaj pracujú. Vopred však musí informovať o tom, že komunikácia vo firme je monitorovaná.