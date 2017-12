Neplodným mužom môžu pomôcť robotické spermie

Vedci hľadajú alternatívu k umelému oplodneniu. Pomôcť by mohla technológia.

14. jan 2016 o 13:52 Dominik Holič

BRATISLAVA. Zdá sa, že mužské genitálie začínajú byť novým pôsobiskom moderných technológií. Niekoľko dobrovoľníkov už testuje novú formu antikoncepcie - spínač, ktorý ovláda plodnosť.

Ďalší nápad sa zase snaží pomôcť mužom, ktorí majú problémy so samotným výkonom spermií. Na ceste do vajíčka by sa pomalšie spermie mohli zviesť na malým robotoch.

Motorček v tvare špirály by nahradil funkciu chvostíka. Vedci by potom pomocou otáčacieho magnetického poľa priviedli zariadenie až k vajíčku, kde by sa motorček odpojil.

Magnetické pole nie je podľa štúdie v magazíne Natural Letters škodlivé pre okolité bunky, no výskumníci zatiaľ nemajú technológiu ani dosť dát na zopakovanie výsledkov zo skúmavky priamo v ľudskom tele.

video //www.youtube.com/embed/Ww-x-VIFh-Q

DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b04221