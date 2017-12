Záhadný wow! signál nám zrejme neposlali mimozemšťania

Zdrojom čudnej rádioanomálie mohlo byť planetárne teleso, ktoré sa rýchlo pohybovalo. Vedci to overia až o rok.

13. jan 2016 o 0:00 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ešte pred tromi rokmi si niektorí mysleli, že odpovedajú na mimozemský signál. Najnovšie zistenia však naznačujú, že desaťtisíc zakódovaných správ z Twitteru sme poslali na prázdne miesto.

Najnovšie zistenia o pôvode signálu známeho ako Wow! signál uverejnia v nadchádzajúcom čísle Journal of the Washington Academy of Sciences.

Načarbaná poznámka

Silný signál z vesmíru zachytili rádioastronómovia zo Štátnej univerzity v Ohiu dňa 15. augusta 1977. "Wow!" vtedy na okraj papiera s číslami a písmenami napísal astronóm Jerry Ehman a stvoril tak názov pre údaj, ktorý mnohí považujú za našu prvú komunikáciu s mimozemskou civilizáciou.

Rádiosignál mal frekvenciu 1420 megahertzov, čo mnohí pátrači po mimozemšťanoch považovali za dôkaz, že na mieste, odkiaľ signál prišiel, sa nachádza život.