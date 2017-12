Nový budík vás ráno postaví na nohy

Zvonenie zastavíte iba vtedy, keď sa postavíte pri posteli na rovné nohy.

12. jan 2016 o 13:25 Milan Gigel

VANCOUVER, BRATISLAVA. Zazvoní budík a vy inštinktívne ťuknete na tlačidlo, ktoré ho umlčí a oddiali zvonenie o pár minút. Ak však v ospalosti budenie skutočne vypnete, do práce prídete neskoro. S novým vynálezom by sa to už nemalo stávať.

Netradičný budík Ruggie má podobu mäkkého koberčeka vedľa postele.Umlčať ho môžete iba vtedy, ak na tri sekundy zložíte nohy na jeho plochu. Znamená to, že prinajmenšom sa musíte prebudiť, posadiť a nohy cez okraj postele zložiť na podložku.

Ruggie má podľa magazínu Gizmag zabudovaný LED displej zobrazujúci aktuálny čas, nemá však žiadne tlačidlá. Každé nastavenie musíte uskutočniť pomocou počítača cez USB kábel. Napájanie zaisťuje trojica AA batérií s ročnou výdržou.

Na výrobu novinky sa zozbierali drobní investori, ceny za netradičný budík začínajú na hranici 82 dolárov.

O tom, že záujem o takéto výstrelky skutočne existuje svedčia podobné projekty z minulosti. Mali sme tu budík na kolieskach, ktorý z nočného stolíka utečie a rozbehne sa po spálni, hlavolamy ktoré treba riešiť pre utíšenie zvonenia, či jednoduché stavebnice, ktoré sa rozprsknú po izbe.