Kozmológ tvrdí, že vedci objavili gravitačné vlny

Ak by sa fámy potvrdili, išlo by o jeden z najväčších objavov fyziky.

12. jan 2016 o 18:11 Dominik Holič

BRATISLAVA. Zrejme ste už videli dopadnúť kameň do vody i následné vlnky, ktoré sa šírili po hladine. Niečo podobné by sa malo diať aj vo vesmíre.

Vlnenie časopriestoru môže spôsobovať pohyb obrovských a ťažkých kozmických telies - napríklad splynutie dvoch čiernych dier alebo výbuch supernovy. Existenciu týchto gravitačných vĺn predpovedal už Albert Einstein v rámci svojej všeobecnej teórie relativity.

Vedcom sa však ani po sto rokoch nepodarilo nejakú z týchto vĺn priamo nájsť a odmerať. No kozmológ a teoretický fyzik Lawrence Krauss v pondelok vyvolal na Twitteri rozruch tvrdením, že teraz sa to pravdepodobne stalo.

Potvrdili fámy?

Fámy sa týkajú observatória LIGO, v ktorom neúspešne hľadali signály gravitačných vĺn medzi rokmi 2002 a 2010. Jeho vylepšený nástupca aLIGO (Advanced Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) začal zbierať dáta v polovici septembra minulého roka.

Krauss zverejnil už pár dní po štarte výskumu na sociálnej sieti tvrdenie, že zachytil fámu o objave gravitačnej vlny. Začiatkom tohto týždňa dokonca tweetol, že mu nezávislé zdroje fámu potvrdili a gravitačné vlny možno vedci naozaj objavili.

K podobným vyhláseniam však treba pristupovať extrémne opatrne. V roku 2014, napríklad, podobný objav hlásila skupina vedcov s nástrojom BICEP 2, nakoniec však museli priznať, že sa mýlili.

Dáta analyzujú

Samotný výskumný tím zatiaľ žiadne závery nerobí. Ešte v septembri fyzici vyhlásili, že analyzujú dáta z prvého kola výskumu, ktoré malo skončiť 12. januára tohto roku.

"Analyzujeme dáta a novinky oznámime vtedy, keď budeme pripravení," povedal pre portál Gizmodo člen tímu Alan Weinstein.

Zachytený signál mohol byť primiešaný do dát aj ako zámerný test tímu. "Povedali mi, že to nie je tento prípad. Naznačuje to, že nejde o falošný signál, ale kto to vie naisto?" povedal Krauss pre magazín New Scientist.

Ak by vedci naozaj natrafili na dôkaz gravitačných vĺn, išlo by o jeden z najdôležitejších objavov fyziky za posledných sto rokov.

Umožnil by skúmať vzdialené svety, vlny by mohli v sebe niesť informácie o čiernych dierach alebo priblížiť nám podobu mladučkého vesmíru v čase jeho vzniku.