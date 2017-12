Microsoft končí s podporou Windows 8, záplaty už nebudú

Ak ste fanúšikmi osmičky, nadišiel čas na jej aktualizáciu.

12. jan 2016 o 9:58 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Ak patríte medzi tých, čo na svojich počítačoch používajú operačný systém Windows 8, mali by ste spozornieť. Pre systém už nebudú dostupné žiadne bezpečnostné opravy a záplaty, takže počítače prestanú byť pri objavení nových chýb chránené proti škodlivému kódu a hackerom.

Podľa magazínu PCWorld ide o súčasť produktovej politiky firmy, ktorá vopred avizovala ukončenie podpory k 12. januáru. V porovnaní so staršími systémami sa tento prístup javí byť neštandardným. Omnoho starší Windows Vista zostáva pod patronátom vývojárov do apríla budúceho roku, Windows 7 až do januára 2020.

Každý používateľ má však k dispozícii riešenie, pri ktorom sa sám rozhodne ako so svojim počítačom naloží. Mnohí v rámci automatických aktualizácii už dávno bezplatne prešli na novší systém Windows 8.1. Početné sú aj inštalácie nového systému Windows 10, za ktorý používatelia tiež nemusia zaplatiť.

V oboch prípadoch však ide o riešenia, ktoré menia mieru zásahu Microsoftu do súkromia používateľov. Nové systémy zbierajú štatistické informácie o prevádzke počítačov a odosielajú ich na centrálne spracovanie na serveroch spoločnosti.

Analytici preto odporúčajú, aby po aktualizácii ľudia skontrolovali nastavenia súkromia a v prípade obáv o jeho narušenie vypli funkcie, ktoré dáta odosielajú. Microsoft dodnes nevysvetlil, čo všetko ho zaujíma a ako s informáciami narába.

Podľa štatistík využívajú Windows 8 približne tri percentá používateľov , väčšina už dávnejšie prešla na niektorú z nových verzií systému.