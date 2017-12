Päť hier, ktoré vám spríjemnia škaredé počasie

Skvelá akcia, neutíchajúce výbuchy a dobrodružstvo v krajine mŕtvych. Pozrite si náš výber zaujímavých hier.

9. jan 2016 o 17:17 Matúš Paculík

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Legendárna séria exkluzívnych hier pre PlayStation 3 prešla radikálnou vizuálnou zmenou a fanúšikovia série majú dôvod do nej znova investovať. Svoje staré PS3 hry totiž na novej konzole nespustia a, navyše, cena za trojicu hier nie je vôbec prehnaná. Dobre zvládnutá kombinácia príbehu, dobrodružstva a akcie má čo povedať aj osem rokov po uvedení prvého dielu celej série.

Uncharted: The Nathan Drake Collection obsahuje všetky tri hry vytvorené pôvodne pre PlayStation 3. Uvažovalo sa aj pridaní štvrtej hry určenej pre vreckovú konzolu PS Vita, ale nakoniec zostala v kolekcii len originálna trojica z PlayStation 3. Zaujímavosťou je, že na kolekcii nepracovalo pôvodné štúdio Naughty Dog, ale Bluepoint Games. Hlavným dôvodom bolo vyťaženie vývojárov s najnovším pokračovaním Uncharted 4: A Thief's End.

Hlavnou zmenou oproti pôvodným hrám je vylepšená grafika. Tá bola dobrá už v pôvodnej hre, no teraz si ju môžete vychutnať v plnom Full HD rozlíšení pri rýchlosti 60 obrázkov za sekundu.

Výkonnejší hardvér a väčšia pamäť umožnili použitie detailnejších textúr, prostredie je krajšie vrátane lepšie spracovaných postáv. Celkový pocit je dobrý a aj keď hra nezaprie svoj starší dátum narodenia, má čo ponúknuť aj hráčovi rozmaznanému z exkluzívnych PlayStation 4 titulov.

+ skvelá zábava, dobrá grafika, čeština

- absencia hry viacerých hráčov

Hodnotenie: 8,7

Platforma: PlayStation 4

Just Cause 3

Načo zbytočné a zdĺhavé úvody, prípravy na misie a detailné zoznamovanie sa s ovládaním hry. Just Cause 3 vás rovno vrhne do víru nekončiacej akcie a vy budete radi, ak si nájdete pár minút na vydýchnutie a vychutnávanie si krásnej grafiky exotického ostrova. Ak ste hrali predchádzajúce diely, určite viete, čo máme na mysli. Hra sa v tomto smere zmenila len minimálne a zachovala všetky zábavné prvky.

Je ale dôležité, aby ste od príbehu nečakali žiadne hlboké myšlienky. Hlavným zloduchom je diktátor bažiaci po moci, ktorý sa nezastaví pred ničím. Pod palcom má celú armádu, ktorá odstráni všetko, čo mu stojí v ceste za bohatstvom a ovládnutím celého ostrova. A je len na vás, aby ste mu v tom zabránili. K dispozícii máte množstvo zbraní, dopravných prostriedkov a hlavne prostredie, v ktorom môžete zničiť skoro všetko.

Ak ešte stále máte pochybnosti o neuveriteľnom svete v Just Cause, pozrite si aspoň jedno z mnohých videí na internete. Plachtenie vo vzduchu, skákanie na práve letiace lietadlo alebo priväzovanie nepriateľov k pohybujúcim sa objektom. Ľahko sa vám môže stať, že budete ignorovať príbeh a budete sa po svojom zabávať vo veľkom otvorenom svete.

Teda ak vás po pár hodinách neprestane nudiť svojím stereotypom. Upozorňujeme však, že na konzolách (otestované na Xbox One) má hra problémy, počas najdivokejšej akcie zvyčajne zníži počet snímok za sekundu - dokonca niekedy až trhá. Dlhé tiež býva nahrávanie a niekoľkokrát sa nám hra aj úplne zasekla a museli sme reštartovať konzolu.

+ čistá esencia akčnej zábavy, grafika, otvorený svet

- časom stereotypné, technické problémy

Hodnotenie: 7,3

Platformy: PC, PS4, Xbox One

Steel Empire

Nie je jednoduché vymaniť sa zo škatuľky s nálepkou Maria a Zeldy. Nintendo muselo na svoju platformu dotiahnuť aj úplne novú generáciu vývojárov. Vývojárske štúdio Teyon už má v ponuke vyše dvadsať viac-menej priemerných hier pre Nintendo 3DS, medzi ktorými vyniká Steel Empire. Američania si túto hru mohli zahrať už pred rokom a pol, na Európsky e-shop dorazila až pred Vianocami.

Steel Empire je klasická arkádová hra, v ktorej ovládate lietajúci stroj a snažíte sa zničiť obrovské množstvo nepriateľov. Celé prostredie je vytvorené v krásnom steam-punk štýle, ktorý vyzerá veľmi dobre aj napriek hroznej obrazovke Nintenda 3DS. Hra má celkovo sedem pomerne rozsiahlych úrovní, pričom pri vyššej náročnosti môže mať bežný hráč problém už po pár minútach.

Počet životov je obmedzený, nepriateľov pribúda a stačí sekunda nesústredenia, aby ste nad súbojom stratili prehľad. Vaša loď sa v tom zmätku striel a výbuchov rýchlo stratí, čo s veľkou pravdepodobnosťou skončí stratou života.

Hru preto neodporúčame víkendovým rekreantom, bez sústredenia a rýchlych prstov sa totiž ďaleko nedostanú. Hru dohrá priemerný hráč pomerne rýchlo, no našťastie je zvyšovanie náročnosti zaujímavou výzvou. Škoda vysokej ceny, za 15 eur sme čakali predsa len dlhšiu zábavu.

+ štýlová grafika, zábavná akcia

- pre bežného hráča časom náročné, cena

Hodnotenie: 8,2

Platforma: Nintendo 3DS

Grim Fandango Remastered

Skvelé obdobie pre tých dávnejšie narodených hráčov. Hry, ktoré sme sa hrávali pred mnohými rokmi sa vracajú, navyše, v graficky vylepšených verziách fungujúcich aj na moderných systémoch. Baldurs Gate, System Shock či najnovšie aj legendárny Turok, ktorý poznali hlavne majitelia grafických 3D akcelerátorov 3dfx.

Grim Fandango je hra o príbehu cestovného agenta vo svete mŕtvych. Zábavná hra plná humoru a mŕtvych ľudí dokáže zaujať aj po dlhých sedemnástich rokoch - nielen skvelou výpravou a netradičným prostredím. Pripomenutie si jednej z najviac špecifických adventúr našťastie nedopadlo zle, vývojári odviedli dobrú prácu a hra sama o sebe nenudí ani po mnohých rokoch.

Nie je ani veľmi drahá, vo verzii pre iPad stojí približne 10 eur, ale v akcii si ju môžete pre ďalšie platformy kúpiť aj za polovicu. A ak máte predplatenú službu PlayStation Plus, môžete si ju tento mesiac stiahnuť úplne zadarmo. S ohľadom na dĺžku hry a celkovú zábavu je táto investícia dobrá. Teda v prípade, ak už máte za sebou pár adventúr zo starej školy a dokážete sa preniesť aj cez niekoľko nelogických úloh.

+ zábavný príbeh, hrateľnosť

- grafika je upravená len čiastočne

Hodnotenie: 8,5

Platforma: PC, PS4, Vita, iOS, Android

Geometry Dash

Extrémne návyková hra, pri ktorej si budete časom trhať vlasy a váš smartfón ju nepoškodený prežije len s veľkým šťastím.

Geometry Dash je „skákacou“ hrou, ktorá sa na obrazovky iPhonov dostala už pred dvoma rokmi a teraz si ju zahráte aj na počítačoch a smartfónoch s Androidom. Nie je teda nová, ale vďaka neustále pribúdajúcim úrovniam a dokonalej hudbe sa dá stále hrať aj po rokoch.

Ovládanie nie je zložité, v skutočnosti je extrémne jednoduché – stačí len v ten správny moment ťuknúť palcom po displeji. Problém ale je vystihnúť ten správny moment. Úrovne sa veľmi rýchlo zmenia z jednoduchých na zložité, ba až zákerné. Už pri tej prvej budete preklínať jej dizajnéra, ktorý si pripravil hneď niekoľko zákerných miest, pri ktorých sa budete neraz mýliť. Navyše, úrovne sú dosť dlhé a prejsť ich musíte bez jedinej chyby.

Môžete si ich síce dopredu natrénovať, ale naostro sa budete aj tak mýliť. Zákerné miesta sú v tých najnevhodnejších častiach hry, preto k úspešnému koncu budete potrebovať aj niekoľko desiatok pokusov. Jednoduché hopsanie v rytme rýchlych pesničiek komplikuje dvojité a automatické skákanie či dômyselne nachystané pasce, ktoré vás vyvedú z rytmu.

+ extrémne návykový koncept, skvelá hudba

- časom veľmi náročné

Hodnotenie: 9,0

Platforma: PC, Mac, iOS, Android, Windows Phone